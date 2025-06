Adopté récemment par ses propriétaires, ce chiot fait sensation sur leur lieu de travail en se montrant à l’aise dès le premier jour (vidéo)

Arnold a fait le bonheur de ses propriétaires dès son arrivée. Un peu plus tard, ils ont pensé qu’il serait bien qu’il les accompagne sur leur lieu de travail. Un peu anxieux, ils ont constaté que la petite boule de poils s’adaptait parfaitement, comblant les autres employés et les personnes de passage.

Arnold est un adorable croisé Bouledogue Français et Shi Tzu qui vit à Manchester (Royaume-Uni) avec sa maîtresse, Grace, et son conjoint. Le petit chien a été adopté dans un refuge alors qu’il était encore un chiot et a vite trouvé sa place dans le quotidien de ses parents. À leur travail : il est sans doute l’employé le plus détendu !

@toast.vinny.arnold / TikTok

Le fait que « le bureau accepte les chiens » a été un facteur de motivation pour ces propriétaires dans l’attente d’un petit compagnon à adopter. Plein d’énergie, Arnold a fait son entrée dans leur quotidien, très attachant avec sa personnalité enjouée. Lui laissant le temps de grandir, les propriétaires ont choisi d’emmener leur chien au travail un mois après son arrivée. Malgré les appréhensions, ce fut le plus beau jour de la vie d’Arnold, qui a désormais la chance de fréquenter l’endroit 2 jours par semaine.

@toast.vinny.arnold / TikTok

« J’étais tellement nerveuse »

Avant le jour J, Grace, qui exerce son métier au même endroit que son conjoint, était parcourue par de multiples angoisses. Comme quasiment tous les chiots, Arnold était plein de dynamisme et parfois un peu trop fougueux, ce qui rendait son comportement difficile à imaginer dans un endroit tel qu’un bureau. Grace confiait à Newsweek : « Je pensais qu’il pourrait être trop excité, aboyer ou avoir un accident. Nous avons apporté tout un tas de sacs, son lit, des jouets, des jeux et un tapis de léchage ». L’objectif était que Arnold ne s’ennuie pas et canalise son énergie.

@toast.vinny.arnold / TikTok

« Il s’est parfaitement adapté »

Arnold n’a pas tardé à montrer à Grace qu’il était un grand garçon. Installé sur le bureau, il a pu faire sa première sieste et observer l’endroit, comme s’il en était le petit directeur.

@toast.vinny.arnold / TikTok

Pour garder le souvenir de cette première fois, la propriétaire a publié une vidéo sur TikTok. Les images montrent bien qu’Arnold est parfaitement à l’aise sur le bureau qu’il a fait sien. On le voit tantôt assoupi sur son coussin, tantôt installé, les pattes sur le clavier de l’ordinateur ou en train de se faire papouiller par des collègues.

« Est-ce que votre bureau embauche ? »

Constatant qu’Arnold avait trouvé sa place en tant que chiot dans ce bureau, certains utilisateurs ont dit, avec humour, qu’ils souhaitaient postuler dans l’entreprise de Grace. Enthousiastes face à la boule de poils, d’autres utilisateurs ont suggéré à la maîtresse de parer le chiot d’une tenue appropriée, à savoir : « une petite cravate » !