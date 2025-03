Une femme montre le véritable visage de son Pitbull, abandonné 4 fois par le passé

Si Tippy, un ancien Pitbull de refuge, profite pleinement de chaque instant avec sa propriétaire, c’est parce qu’il est infiniment reconnaissant d’avoir trouvé une famille. Le pauvre a été rejeté ici et là par les adoptants, mais sa nouvelle et dernière maîtresse a décidé de l’aimer inconditionnellement. Cela fait désormais 4 ans qu’ils partagent leur quotidien.

4, c’est aussi le nombre d’abandons qu’a subi Tippy après sa prise en charge au refuge. Le quadrupède a enchaîné les déceptions, voyageant de maison en maison sans que cela se concrétise. Par conséquent, le canidé a été renvoyé 4 fois au refuge pour des raisons que sa nouvelle famille ne peut expliquer.

@tippo.thehippo / TikTok

Un chien reconnaissant

Cette dernière a su voir à travers lui et lui a offert la vie qu’il espérait depuis toujours. Comme de nombreux chiens, Tippy fait des bêtises. Il avait par exemple beaucoup de mal à rester seul à son arrivée dans sa nouvelle maison et s’en prenait à ce qui se trouvait sur son chemin. Tippy s’est aussi rompu le ligament croisé et nécessitait une rééducation, ainsi que beaucoup d’attention.

Toutefois, peu importe les épreuves à surmonter, sa famille est restée présente pour lui. Elle l’a toujours accepté comme il était, à la différence de ses précédents maîtres. D’autant plus que le Pitbull a un cœur immense et ne cesse de témoigner sa reconnaissance envers ses humains. Dans une vidéo publiée sur TikTok et relayée par Newsweek, les internautes découvrent comme le quadrupède montre son affection à sa maîtresse.

Tandis qu’elle le caresse, il la regarde avec une tendresse infinie et nous pouvons aisément deviner l’amour qu’il lui porte. Il lui fait d’ailleurs aussi des bisous, au plus grand plaisir de sa propriétaire aimante. Émus par la vidéo, les utilisateurs de la plateforme étaient nombreux à réagir dans la section des commentaires : « Ce regard qu'il te lance. Il sait qu'il est enfin à la maison », écrivait une personne, « Il est tellement amoureux de sa maman », remarquait quelqu’un d’autre.

Même si Tippy a connu le rejet, il sait maintenant qu’il est au bon endroit et que sa famille ne le laissera pas tomber.