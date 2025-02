De foyer en foyer après avoir été sauvé de l'errance il y a un an, ce chien a fini par conquérir le cœur de sa famille d’accueil

Plus d’un an après en avoir fini avec l’errance, un chien passé par un refuge et différentes familles d’accueil a définitivement trouvé son bonheur, rapportait WMBF News le jeudi 6 février.

La nouvelle de son adoption a été annoncée par le refuge du comté de Horry (Horry County Animal Care Center), situé à Conway dans l’Etat de la Caroline du Sud (Etats-Unis), sur sa page Facebook.



Horry County Animal Care Center / Facebook

C’est dans cette structure d’accueil que le quadrupède en question, un croisé Labrador Retriever à la robe noire répondant au nom de Brock, était arrivé en janvier 2024 après avoir été découvert errant.

Il avait ensuite connu plusieurs familles d’accueil, apprenant chez celles-ci les bases de l’obéissance et de la vie à la maison.

Brock avait passé une journée dans les studios de WMBF News le mois dernier. Le média en avait fait sa star, en quelque sorte, le temps de cette expérience qui lui avait permis de se faire connaître auprès d’un plus large public.

« La petite fille l'aimait et il aimait cette petite fille »

Sa dernière famille d’accueil a été la bonne. Il s’est parfaitement intégré dans son nouvel environnement et une belle complicité s’est mise en place entre lui et la fille de ses hôtes. Leurs liens n’ont fait que se renforcer depuis.



Horry County Animal Care Center / Facebook

« La petite fille l'aimait et il aimait cette petite fille », dit Bob, employé du chenil au Horry County Animal Care Center. Si bien que ses parents ont décidé de le garder définitivement en l’adoptant.

Brock a donc bel et bien une maison pour toujours. Il est entouré de gens qui le considèrent comme un membre à part entière de leur famille, prennent soin de lui et le couvrent d’affection. En un an, son existence a basculé, passant des dangers et des privations liés à la rue au bonheur et à la sécurité.