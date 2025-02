Des chiots abandonnés loin de tout voient passer un couple en buggy et saisissent cette opportunité unique de changer de vie

Ils étaient destinés à une vie d’errance, mais l’arrivée de 2 personnes au grand cœur a tout fait basculer pour eux. 7 chiots ont aujourd’hui un toit au-dessus de la tête, de la nourriture à volonté et une famille à leurs petits soins, en attendant qu’elle leur trouve des foyers aimants pour toujours.

Natalea Bowling et Dalton Polly sont à la tête de Paynegap Powersports, une entreprise basée à Jenkins, dans l’Etat du Kentucky (Etats-Unis), et proposant à la vente des buggies, quads et autres véhicules tout terrain d’occasion.

Ils passent donc beaucoup de temps à conduire ces engins. C’est ce qu’ils faisaient récemment quand ils ont repéré 3 chiots sur une route reculée. Les jeunes canidés errants sont venus vers eux et se sont mis à courir à côté de leur buggy. Le couple s’est alors arrêté et a réalisé qu’il y en avait d’autres.

4 chiots supplémentaires ont, en effet, surgi et les ont rejoints dans cette joyeuse embuscade. « Ils étaient très heureux de nous voir », raconte Natalea Bowling à The Dodo.

Les 7 petits quadrupèdes étaient maigres et affamés, mais semblaient en assez bonne santé. Dalton Polly et sa compagne ont donc pensé qu’on les avait très probablement abandonnés depuis peu.



Natalea Bowling

Le bonheur les attend

Ils les ont fait monter à bord de leur véhicule. Les chiots n’étaient pas rassurés au départ, mais ont petit à petit repris confiance et se sont détendus. « Ils se sont tous allongés sur le plancher jusqu'à ce que l'un d'eux vienne s'asseoir sur mes genoux pendant tout le chemin du retour », se souvient Natalea Bowling.

Le couple a emmené les chiots à la maison pour s’occuper d’eux. Natalea Bowling et Dalton Polly continueront de prendre soin d’eux jusqu’à ce qu’ils leur trouvent des adoptants. Sachant qu’ils sont âgés de 8 à 9 semaines, ils seront bientôt prêts à rejoindre leurs nouvelles maisons.



Natalea Bowling

Ils se portent tous très bien et enchantent leurs bienfaiteurs envers lesquels ils se montrent très affectueux et joviaux.

A lire aussi : Cette chienne tripode mâche constamment les pattes arrière de ses peluches pour qu’elles lui ressemblent