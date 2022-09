L’Animal en Ville lance sa 11ème édition ce samedi 24 septembre à Boulogne-Billancourt

Le samedi 24 septembre prochain est un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui vouent un amour inconditionnel à leurs animaux. Pour sa 11ème édition de l’Animal en Ville, la Ville de Boulogne-Billancourt accueillera le public de 11h à 19h au Parc Rothschild, 3 rue des Victoires. L’évènement sera parrainé par le chanteur Dave, et animé par Carine Célibert (experte animaux, journaliste et consultante) ainsi que Yves Lahiani (docteur vétérinaire et chroniqueur).

Informer, divertir, sensibiliser

Le but de l’évènement est de valoriser la cohabitation entre l’homme et les animaux de compagnie dans un milieu urbain. 70 exposants seront présents sur un site réparti en 6 thématiques et villages différents : bien-être, institutionnel, associations, shopping, culture et éleveurs.

Ville de Boulogne-Billancourt

De nombreuses animations, notamment encadrées par des professionnels, seront donc proposées au public et raviront les petits comme les plus grands. Parmi celles-ci, on retrouve par exemple la démonstration de chiens de recherche et d’assistance, ou encore le Dog Dancing.

Ville de Boulogne-Billancourt

Attention, pour celles et ceux souhaitant assister au cours d’éducation canine, le départ se fait à 10h00 (une heure avant l’ouverture de la manifestation) et une inscription au préalable est nécessaire. D’autres activités, comme la canimarche, nécessitent également une inscription.

Chiens, chats, animaux de ferme pédagogique, moutons et rapaces seront les vedettes de cette journée 100 % animaux. Celle-ci promet d’être ludique, familiale et pédagogique. Pour en savoir plus, vous pouvez flasher le QR code qui se trouve sur le flyer ci-dessous, ou bien cliquer sur ce lien : https://www.boulognebillancourt.com/information-transversale/agenda/animal-en-ville-2022-3382

La ville d’Île-de-France est particulièrement engagée dans le bien-être animal

Les initiatives de la Ville de Boulogne-Billancourt en l’honneur des animaux de compagnie ne se limitent pas à cet évènement annuel et perdurent depuis 2008. Celles-ci sont nombreuses.

En plus d’interdire les cirques et de lancer des campagnes de sensibilisation contre l’abandon, la commune francilienne a créé une délégation spécifique à la condition animale. De plus, le Conseil Régional d’Île-de-France a décerné à la Ville le Label « Ville amie des animaux, 3 pattes ». Enfin, elle fut classée à la 9ème place nationale des villes de plus de 100 000 habitants sur l’intégration de l’Animal dans la Ville par la revue 30 Millions d’Amis. C’est un investissement qui mérite d’être souligné et qui promet aux animaux de compagnie d’y être traités à leur juste valeur.