Elle pensait qu'un coyote errait dans son jardin, mais se rend compte de son erreur et décide d'aider l'animal (vidéo)

Une simple rencontre peut changer une vie. De l’autre côté de l’Atlantique, une femme répondant au nom de Meredith Warfel a découvert un animal qui traînait dans son jardin au cœur de la nuit. Comme le rapporte un article publié dans les colonnes du média The Dodo, l’Américaine pensait avoir affaire à un coyote.

Durant quelque temps, le mystérieux intrus a dormi dans la cour de Meredith, notamment sur ses sièges d’extérieur. Le va-nu-pattes semblait si amical, qu’elle a commencé à avoir des doutes sur sa véritable nature.

C’est ainsi que des photos de la boule de poils se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Plusieurs internautes ont déclaré qu’il s’agissait d’un canidé sauvage. Mais plus Meredith apprenait à le connaître, plus elle était persuadée que son petit protégé n’était autre qu’un chien.

© Meredith Warfel

Un abandon ?

Après diverses recherches, aucun propriétaire n’a réclamé l’animal, qui s’est révélé être une femelle. Meredith a supposé qu’elle avait été abandonnée sur un sentier de randonnée à proximité de son domicile.

« Elle était tellement nerveuse, mais on pouvait dire qu’elle était la plus gentille, souligne la bonne samaritaine, elle est arrivée chez nous assez mal en point. Elle avait beaucoup d'épines de cactus, nées de son séjour dans le désert. Elle était vraiment mal nourrie et en sous poids. »

Désireuse de faire les choses dans les règles, Meredith a emmené la chienne dans une association de protection animale locale. L’équipe a confirmé l’absence de puce électronique, et l’a gardée quelques jours pour s’assurer que personne ne viendrait la chercher.

Une famille heureuse

Tout au long de son séjour, sa bienfaitrice et les membres de son foyer lui ont rendu visite quotidiennement. Bien qu’ils n’aient pas prévu d’adopter un toutou, ils se sont rendu compte qu’ils ne pouvaient tout simplement pas lui dire adieu. Ils ont donc décidé de l’adopter !

Comme la boule de poils avait rendu visite à la famille pour la première fois en pleine nuit, à la lueur de la lune, Meredith l’a baptisée Luna. Cette dernière s’est rapidement adaptée à son nouveau nid douillet, où vivaient des enfants, 4 chats et un lézard.

Quand Luna a compris qu’elle était désormais en sécurité et aimée, son petit côté joueur a commencé à pointer le bout de son museau. « Elle pense qu'elle fait partie des enfants, et c'est le cas », a confié sa sauveuse. Aujourd’hui, les activités préférées de la rescapée sont la nage et le jeu du frisbee.

A lire aussi : Elle prend la route avec ses chiens sans savoir que le Labrador de sa belle-mère est monté à bord en cachette pour rester avec ses amis (vidéo)

Meredith est ravie que la chienne ait choisi son jardin cette nuit-là. Une belle rencontre, qui a changé aussi bien la vie de l’animal que celle de la famille Warfel !