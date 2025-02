Pour sauver son chien atteint d'un cancer, une adolescente récolte des fonds en confectionnant des gâteaux

Elle est prête à tout pour sauver son chien, mais plutôt que de ne compter que sur la générosité du public, elle préfère récolter les fonds nécessaires aux soins de l’animal en mettant la main à la pâte.

Katherine Harris, 18 ans, habite le comté de Massac dans l’Etat de l’Illinois (Etats-Unis). Elle avait récemment appris que son ami à 4 pattes Boosie, 6 ans, était atteint d’un cancer.



Katherine Harris

La nouvelle a été difficile à encaisser, tant pour l’adolescente que pour toute sa famille déjà secouée par un terrible accident vécu par sa belle-mère et sa demi-sœur.

Les traitements de Boosie devraient coûter 2500 dollars (2400 euros), entre l’opération, les injections et d’autres soins. L’intervention chirurgicale est prévue pour le 10 mars.

Pour aider à les financer, l’élève de terminale a commencé à préparer des pâtisseries, notamment des cookies et des bretzels. Jusqu’ici, ses ventes de gâteaux lui ont permis de récolter plus de 300 dollars (290 euros), et elle ne compte évidemment pas s’arrêter en si bon chemin.

Au départ, sa famille voulait lancer une cagnotte solidaire en ligne, mais Katherine Harris a tenu à gagner cet argent à la sueur de son front. « J'aime travailler pour ce que j'obtiens, explique-t-elle à WPSD Local 6. J'ai toujours été une travailleuse acharnée. »



Callie Stone / WPSD Local 6

« Lui donner une chance de survivre signifierait beaucoup pour moi »

Elle a été touchée par le soutien de la communauté et le succès qu’ont eu ses friandises. « La première semaine, ça a été incroyable. Je ne m'attendais pas à ce qu'autant de gens me contactent, dit Katherine Harris. J'étais debout jusqu'à 2 heures du matin à préparer 180 cookies. »

L’amour des animaux l’anime depuis toujours. C’est la raison pour laquelle elle projette de devenir vétérinaire. Elle a d’ailleurs été acceptée à l’école vétérinaire de la Murray State University, dans le Kentucky, qu’elle devrait rejoindre l’année prochaine. Son expérience avec Boosie n’a fait que la conforter dans sa conviction que ce métier est sa vocation.

Katherine Harris

« Lui donner une chance de survivre signifierait beaucoup pour moi, mes grands-parents et tout le monde », conclut-elle.