Rejeté par ses congénères, ce petit agneau trouve enfin l’amour dont il a besoin auprès d’un chien ! (vidéo)

La vie de Simon a bien mal démarré… Venu au monde une semaine trop tôt, sa naissance a causé beaucoup de complications à sa mère qui est malheureusement décédée quelques jours après avoir mis bas. Simon avait aussi un frère qui n’a pas non plus survécu à cet accouchement aussi compliqué qu'inattendu. Rapidement, la propriétaire de Simon, qui possède une ferme entière, a tenté de faire accepter Simon auprès d’une autre brebis. Malheureusement, toutes les femelles ont fermement refusé d’adopter le petit et les autres agneaux ne voulaient pas non plus de ce nouveau venu dans leur bande. Les propriétaires ont alors pensé à un autre membre de la ferme…

C’est donc Digby, le Labrador de la famille qui a été présenté au petit Simon. En quelques secondes à peine, le joyeux chien a pris l’agneau sous son aile. Une rencontre émouvante qui a bien évidemment été filmée et mise en ligne sur le compte TikTok de Hemmel, la jeune femme possédant la ferme. Sur la vidéo, on peut voir quelques séquences filmées peu de temps après la naissance de Simon. Puis, les nombreuses interactions ratées avec les autres agneaux et brebis de la ferme… Enfin, on peut voir la façon avec laquelle Digby a accueilli le bébé, en lui reniflant, le léchant et en lui faisant plein d’appels au jeu.

Avec ses petites pattes fragiles, Simon tente tant bien que mal de rattraper son nouvel ami, dans un jeu de course-poursuite adorable. En une semaine, la vidéo a amassé plus de 2,8 millions de vues ainsi que plus de 431 000 likes. Elle est devenue virale et a ainsi été relayée par plusieurs médias dont Newsweek. Dans les commentaires, les internautes n’ont pas manqué d’exprimer leur admiration pour ce duo si adorable et atypique. “Ça ferait un super livre pour enfants cette histoire !”, s’est extasié un certain Kerry dont le commentaire a été liké près de 27 000 fois. “Tous les animaux sont précieux, mais les chiens ont un rôle très spécial.... Ils sauvent non seulement les êtres humains mais aussi les petits agneaux”, a relevé un autre abonné avec émotion.

Désormais, Simon est un peu mieux accepté par ses congénères. Mais il vit sa meilleure vie auprès de Digby qui fait office de copain, mais aussi parfois de papa…

