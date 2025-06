Après 8 ans de loyaux services, cette chienne militaire part à la retraite dans la famille de son maître-chien

Le mardi 10 juin, une cérémonie a eu lieu à la base de l’armée de l’air américaine Wright-Patterson, dans l’Etat de l’Ohio, pour célébrer le départ à la retraite d’une chienne militaire au parcours impressionnant, rapportait WDTN.

Il s’agit de Misha, femelle Berger Belge Malinois ayant fait partie de l’US Air Force pendant 8 longues années.



Au cours de sa carrière, elle a pris part à plus de 80 missions pour le compte du Secret Service, agence gouvernementale chargée notamment de lutter contre la fraude financière et d’assurer la protection du président.

Misha a également participé à « plus de 3000 heures de mesures antiterroristes » et effectué un millier de démonstrations canines à destination du public.



La chienne a connu plusieurs maîtres-chiens pendant ses déploiements. L’un d’eux est Kyle Runk, lui-même fraîchement retraité. Ils ont officié en binôme pendant 3 ans. C’est au sein de sa famille que Misha vivra désormais, l’homme l’ayant officiellement adoptée.

« Certains de mes souvenirs préférés sont d'être allé à l'usine Caterpillar et d’avoir protégé une école lors d’une alerte à la bombe », a confié Kyle Runk. Ce dernier s’est dit privilégié de « voir comment ces chiens travaillent et comment ils sont les meilleurs amis de l'homme, comment ils œuvrent à protéger tout le monde, à quel point ils peuvent être gentils et doux, mais aussi à quel point leur travail est important pour les forces armées et la communauté publique qui les entoure ».

Un nouveau chapitre qui s’ouvre

Misha effectuera sa transition vers la vie civile sans le moindre problème, Kyle Runk en est persuadé.

Ainsi, après des années de loyaux services et d'engagement exemplaire, Misha tourne une page et entame une nouvelle vie, entourée d'affection et de tranquillité. Sa bravoure et son dévouement resteront gravés dans les mémoires de ceux qui ont croisé sa route. Désormais, c’est loin des terrains d’opération, mais tout près du cœur de sa nouvelle famille, qu’elle savourera une retraite bien méritée.