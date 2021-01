Karine Le Marchand en deuil : elle pleure la perte de Rose, sa chienne à peine âgée d'un an renversée le 1er janvier

L’animatrice de télévision Karine Le Marchand est en deuil après la perte de sa chienne Rose. Elle a elle-même annoncé cette triste nouvelle sur Instagram. L’animal a été victime d’un accident de la route, survenu le jour de l’An.

Elle devait fêter son premier anniversaire le 10 janvier prochain. Hélas, Rose n’a pas survécu à un accident qui avait eu lieu le 1er janvier, comme le rapporte Dernières Nouvelles d’Alsace.

Karine Le Marchand pleure sa chienne dont elle a annoncé la disparition sur son compte Instagram, suivi par plus d’un demi-million d’abonnés.

« Rose s’est fait renverser hier soir. C’e?tait notre petit rayon de soleil. Nous sommes tre?s tristes. Voila?. Prenez soin de vous », peut-on effectivement lire en légende de la publication en question. Cette dernière fait apparaître les dates de naissance et de décès de la jeune femelle Spitz Nain disparue, accompagnées d’un émouvant message qui lui est adressé : « Repose en paix ma princesse ».

L’animatrice de la chaîne M6, qui présente notamment « L’Amour est dans le pré » et « La France a un incroyable talent », avait sa défunte chienne à ses côtés en permanence, y compris sur les plateaux de tournage de ses émissions. Ses fans connaissaient donc très bien Rose. D’autant plus que le quadrupède apparaît dans plusieurs photos et vidéos que la native de Nancy avait publiées sur le réseau social.

Récemment, son autre chienne, une femelle Labrador Retriever répondant au nom de Spinee, aurait subi une lourde opération, d’après le site MediaMass. L’intervention aurait eu lieu dans une clinique vétérinaire parisienne.

En 2018, Karine Le Marchand annonçait le décès de son chaton Oréo, toujours via Instagram. Le petit Scottish Fold avait succombé à une péritonite infectieuse, quelques mois seulement après son adoption par la présentatrice, qui a soufflé sa 52e bougie le 16 août dernier.