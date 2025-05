Après de nombreuses années de séparation, ces 2 chiens guides issus de la même portée sont fous de joie de se retrouver (vidéo)

Formés dès leur plus jeune âge à assister des personnes malvoyantes ou aveugles, les chiens guides n’ont pas beaucoup le temps de s’amuser et de tisser des liens durant leurs premières années. C’est le cas de Carlo et Chips, 2 frères issus de la même portée. Séparés au moment de leur attribution, ils ont désormais l’immense chance de vivre dans la même ville !

Carlo et Chips sont 2 adorables toutous issus d’un croisement entre un Golden Retriever et un Labrador Retriever. Quelques mois après leur naissance, en 2014 et à Henley-in-Arden dans le Warwickshire, les frères ont été admis au sein de l’organisation Guide Dogs qui forment des futurs chiens guides d’aveugles. Tout au long de leur formation, effectuée chacun de leur côté, ils ont tout de même pu se voir régulièrement et ont partagé de beaux moments qui leur ont permis de tisser des liens très forts. Malheureusement, une fois leur diplôme en poche, ils ont été séparés… Alors que Carlo a été attribué à Charles Block, un homme malvoyant habitant à Coventry, Chips à quant à lui été envoyé à Peterborough, à plus de 100 kilomètres de son frère.

© BBC

Au cours des 9 années qui ont suivi, Carlo et Chips ont pu se retrouver quelques fois seulement mais n’ont jamais vraiment eu l’occasion de partager une partie de jeu. Mais, il y a un an, les choses ont soudainement changé. Chips a pris sa retraite et a donc été replacé dans une autre famille. Par le plus grand des hasards, il se trouve que Fin Findlay, l’homme qui l’a recueilli, est un bénévole de l’association Guide Dogs et vit lui aussi à Coventry. Cerise sur le gâteau, il est un grand ami de Charles Block, le propriétaire de Carlo ! Sans attendre, les 2 hommes ont donc organisé une rencontre entre les frères. “Nous avons réuni les frères pour la première fois le vendredi 5 janvier, au War Memorial Park, où ils semblaient certainement se reconnaître et passaient un très bon moment à courir ensemble”, a raconté Charles Block à la BBC.

A lire aussi : Nourri depuis 4 ans par le même homme, ce chien errant bouleverse son bienfaiteur en lui apportant un cadeau (vidéo)

Des retrouvailles en folie

Heureux de se revoir et de pouvoir jouer ensemble à nouveau, les boules de poils ont couru pendant des heures. “Chips s’est très bien acclimaté et se sent déjà membre de la famille. Il a passé un bon moment en retrouvant Carlo et ils ont couru ensemble comme s'ils étaient à nouveau des chiots”, a assuré la femme de Fin Findlay avec émotion.

Désormais, Carlo et Chips pourront se revoir de façon très régulière. Leurs maîtres les emmèneront jouer au parc mais ils pourront également se retrouver lors d’événements caritatifs organisés par l’association Guide Dogs.