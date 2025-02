Le chien de ce mécanicien ne peut pas rester sans rien faire et assiste son propriétaire au quotidien (vidéo)

Beaucoup de propriétaires de chiens pourront en témoigner, avoir un canidé, c’est dire adieu à la solitude. Nos compagnons aiment généralement nous suivre partout et n’hésitent à se joindre à toutes les activités, y compris les plus banales, comme la préparation du repas ou une pause à la salle de bains lors d’une soirée télé.

Turbo, lui, peut suivre son propriétaire jusqu’à son travail, dans son garage. De nombreuses images attestent de son implication. Selon les internautes, c’est un vrai mécanicien en herbe.

@sir_matsi / Instagram

« Quand tu essaies d’aider papa pour une tâche importante »

L’histoire du Golden Retriever et son quotidien ont été découverts grâce à une vidéo postée sur le compte Instagram « @sir_matsi ». Très appréciées, les images ont ensuite été relayées par le média Parade Pets.

Le propriétaire de Turbo faisait apparaître la phrase d’introduction suivante : « Quand tu essaies d’aider papa pour une tâche importante, mais que cette tâche ne requiert pas l’aide d’un Golden Retriever, donc tu t’allonges et tu apportes ton aide, malgré tout ».

@sir_matsi / Instagram

Apporter son aide, coûte que coûte

Sur les images, on comprend que Turbo est en recherche d’attention de la part de son propriétaire, en train de réparer un véhicule. Alors qu’il est allongé au sol pour une réparation, Turbo est installé à côté de lui et aimerait bien que son maître le caresse. Ce dernier n’a évidemment pas le temps et aimerait certainement que le Golden Retriever l’assiste plutôt en lui passant les outils.

Un assistant à quatre pattes très apprécié des internautes

Les images de Turbo ne sont pas passée inaperçues. Les internautes défendent ardemment ce grand bonhomme très impliqué dans sa tâche.

@sir_matsi / Instagram

Un utilisateur commentait : « J’espère qu’il est payé pour ce qu’il fait. Son rôle est le plus important ». D’autres commentaires sont venus emboîter le pas à cet utilisateur, mettant en avant le travail de « hapiness manager » du canidé. On pouvait aussi lire : « Si une tâche ne requiert pas un Golden Retriever, alors ça ne doit pas être une tâche très importante ».

Très énergique et prêt à apprendre, Turbo semble montrer à son maître qu’il est là pour lui et qu’il ne se lassera jamais de lui proposer son aide.