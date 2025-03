Excitée de voir sa meilleure amie la factrice, cette petite chienne engage une partie de jeu absolument adorable (vidéo)

Entre les chiens et les facteurs c’est rarement une histoire d’amour… Mais la petite Nala semble être l’exception qui confirme la règle. Sur Instagram, son humaine a récemment posté une vidéo qui est devenue virale. On y voit Nala et la factrice dans un échange absolument attendrissant qui a fait fondre une large partie des internautes.

Nala est une petite femelle Boston Terrier qui est une véritable star des réseaux sociaux. Sur le compte Instagram qui lui est dédié, l’adorable chienne comptabilise aujourd'hui plus de 38 600 abonnés qui adorent suivre son quotidien. Récemment, elle a d’ailleurs de nouveau fait le buzz grâce à une vidéo particulièrement drôle et touchante. Contrairement à la plupart des chiens, Nala adore quand la factrice passe chez elle. Le passage de cette dernière est en effet le moment idéal pour se lancer dans une partie de jeu endiablée ! Sur une vidéo postée le 19 février dernier, on peut voir Nala et la factrice interagir d’une adorable façon…

Nala la menace

Surexcitée par la venue de celle qui semble être sa grande amie, Nala court, saute de droite à gauche, tourne et fait plein de petits bruits enthousiastes. En face, la factrice tente de l’attraper et lui court après, provoquant ainsi l’euphorie de la petite chienne. De l’autre côté de la caméra, Gabi, la maîtresse de Nala, ne peut s’empêcher de rire chaudement face à cette scène. “Elle ne rigole vraiment pas avec ce grognement féroce !”, a-t-elle écrit avec humour en légende de la vidéo. En à peine quelques jours, la vidéo est devenue virale. Elle comptabilise aujourd’hui près de 136 000 likes et près de 900 commentaires ! Elle a également été partagée par plusieurs médias, dont PetHelpful.

© @kallmegabi / Instagram

Dans les commentaires, les internautes ont été nombreux à faire part de leur admiration, vantant au passage le comportement de la factrice. “La postière mérite une augmentation de salaire pour son service de haute qualité”, a déclaré une jeune femme attendrie tandis qu’une autre affirme avec humour qu’elle “a eu de la chance de s’en sortir vivante”.

Une chose est certaine, Nala mène la grande vie aux côtés de ses humains. Sur son compte Instagram, on peut constater que la petite chienne noire et blanche part souvent à l’aventure avec sa famille et partage avec elle tout un tas d’activités variées. Une vie que tous les chiens du monde mériteraient d’avoir !