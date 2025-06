Un homme voulait en finir après un deuxième divorce, mais sa chienne Akita lui a sauvé la vie

Gilles Bougeard habite Saint-Hilaire-du-Harcouët dans la Manche avec sa chienne Ratchie, Akita Inu de 4 ans et demi. Le duo s’est récemment rendu en Bretagne, région dont l’homme de 61 ans est originaire, pour prendre part à l’exposition canine de Saint-Brieuc, organisée par l’ACTB (Association canine territoriale bretonne).



Un évènement lors duquel son amie à 4 pattes s’est illustrée alors qu’« elle n’avait pas concouru depuis un an et demi à cause de problèmes de peau », explique-t-il à La Gazette de la Manche, à qui il a raconté sa touchante histoire d’amitié avec Ratchie.

« C’est elle qui m’a choisi »

Gilles Bougeard est revenu sur sa rencontre avec elle chez un éleveur. « J’ai plongé ma main dans l’enclos où elle se trouvait avec ses frères et c’est elle qui m’a choisi? », se souvient-il. Dès lors, l’attachement qu’ils éprouvent l’un pour l’autre et leur complicité n’ont fait que croître.



Le sexagénaire a toujours eu des chiens, mais la relation qui le lie Ratchie est tout à fait spéciale. Inspiré et ému aux larmes par le film « Hatchi », qui reprend l’histoire du célèbre Hachiko, il ne s’attendait pas à vivre un lien aussi intense avec un animal jusqu’à l’arrivée de l’Akita Inu dans sa vie.

Son éducation n’a pas été repos, Ratchie ayant été un chiot « pas facile de caractère », mais les efforts fournis durant cette phase en valaient largement la peine, surtout « quand elle saute de joie lorsque je rendre du travail », dit-il.



« Ratchie m’a sorti de la solitude »

Gilles Bougeard en est d’autant plus heureux qu’elle le lui a rendu au centuple, notamment en lui sauvant la vie à un moment où il était au creux de la vague sur le plan émotionnel. Son commerce traversait alors une période difficile et il avait enduré un 2e divorce. « ?J’ai tenté de mettre fin à mes jours à ce moment-là », confie-t-il. «?Ratchie m’a sorti de la solitude dans laquelle je me trouvais » après cette épreuve ayant débouché sur plusieurs semaines de coma et 3 ans de rééducation.

Son expérience avec Ratchie l’a également incité à travailler dans un refuge au Grand-Celland et à se fixer des objectifs. Parmi ses projets, « une formation comportementaliste pour aider d’autres personnes » et la participation à d’autres concours canins à Nantes, Châteaubriant et Le Mans.

