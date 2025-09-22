Jugée trop affectueuse, une chienne est rendue seulement 2 semaines après son adoption (vidéo)

Nombreuses sont les raisons qui peuvent pousser une famille à confier son compagnon à 4 pattes à un refuge : problèmes de santé ou financiers, déménagement… Le refuge Huntington County Humane Society en a découvert une nouvelle, pour le moins étrange : l’animal était trop affectueux.

Roxxie, une femelle Pitbull de 5 ans, est parfaitement à l’aise avec les chats et les enfants. De plus, elle est également très affectueuse. En somme, elle a le profil rêvé pour quantité de familles. Pourtant, seulement 2 semaines après avoir été adoptée dans le refuge Huntington County Humane Society (États-Unis), ses propriétaires l’ont ramenée . La raison de ce retour ? La chienne était trop… affectueuse. Katy Hudson, présidente du conseil d’administration de l’association, témoigne auprès de The Dodo : “Roxxie voulait se blottir dans leur lit la nuit, et ils refusaient de s'en occuper”, ajoutant ensuite : “Nous avons entendu presque toutes les raisons possibles et imaginables pour lesquelles des animaux nous sont confiés, mais qu'un animal nous soit rendu parce qu'il est trop affectueux et collant est une expérience que nous n'avions jamais rencontrée auparavant”.



© Jessica Chase

Pour la chienne, le retour dans son chenil a été très éprouvant. Elle qui était habituellement joyeuse et insouciante, passait désormais la plupart de son temps recroquevillée en boule dans son box. Il était même très compliqué de l’en faire sortir.



© Huntington County Humane Society

Katy Hudson a donc décidé de partager son histoire sur les réseaux sociaux , dans l’espoir de toucher une famille aimante. Le résultat a été sans appel : des dizaines de demandes d’adoption sont immédiatement arrivées au refuge. Parmi elles, une se démarquait particulièrement : celle de la famille Chase. Ces derniers avaient perdu leur chienne Lucy, un an auparavant. Se sentant désormais prêts à accueillir un nouveau compagnon à 4 pattes, ils ont visité les refuges locaux. Néanmoins, les Chase possédant 6 chats, ils ne trouvaient pas de toutous capables de les supporter. Jusqu’à ce qu’ils entendent parler de Roxxie. Et ils n'ont pas hésité à parcourir 3 heures de route pour l’adopter.

