Un Berger Australien très enthousiaste apprend avec succès à 2 jeunes émeus à se rouler dans l'herbe (vidéo)

Face à un professeur canin aussi obstiné qu’enthousiaste, 2 émeus ont tenté d’apprendre… à se rouler dans l’herbe, avec des résultats plutôt maladroits. Malgré des essais hésitants et un léger moment de flottement, l’un d’eux a fini par relever le défi, offrant une scène aussi improbable qu’attendrissante.

Malibu, un magnifique Berger Australien, vit dans une ferme à Whiteville, en Caroline du Nord (Etats-Unis). Il est donc en permanence entouré d'animaux de différentes espèces, notamment des émeus avec lesquels il semble entretenir une relation privilégiée.

Comme la plupart des chiens, Malibu adore se rouler sur l'herbe. Il pourrait passer des heures à le faire, s'il n'avait pas d'autres occupations sur l'exploitation agricole. Et apparemment, il aimerait que tout le monde adhère à sa passion pour les roulades.

Le canidé s'est donc donné pour mission d'apprendre son tour préféré aux premiers qui se sont présentés à son « cours particulier », 2 jeunes émeus en l'occurrence.

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@2guysandsomeland / TikTok

Malibu a offert au duo de dromaiidés une démonstration, puis a attendu que ses disciples l'imitent. L'un d'eux a essayé de le faire avec plus ou moins de succès. Peut-être embarrassés par cette première tentative peu concluante, lui et son congénère ont préféré s'éloigner.

Un professeur talentueux et déterminé

Leur enseignant, lui, ne s'est pas découragé. Il a répété la manœuvre sous leurs yeux, et l'un des émeus - difficile de savoir si c'est le même ou son compère - s'est lancé. Ce 2e essai n'a pas été un franc succès non plus, mais son auteur a eu le mérite d'avoir surmonté le semi-échec initial.

La vidéo montrant cette scène à la fois drôle et attendrissante a été postée sur le compte TikTok « @2guysandsomeland » et relayée par Parade Pets . La voici :

L’info Woopets : pourquoi le Berger Australien est-il particulièrement à l’aise à la ferme ?

Le Berger Australien est une race traditionnellement sélectionnée pour le travail en milieu rural, ce qui explique son aisance dans ce type d’environnement. Voici les caractéristiques qui y prédestinent ce chien :

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