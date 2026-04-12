Découvert dans une habitation insalubre, ce chien autrefois squelettique retrouve une famille après un premier échec d’adoption (vidéo)

L’histoire de Tonnerre a failli s’arrêter trop tôt, mais aujourd’hui elle débute un nouveau chapitre. Sauvé de justesse en octobre 2025 par la Fondation Assistance aux Animaux, le pauvre toutou était arrivé au refuge amaigri, maltraité, négligé et assoiffé, n’ayant presque rien connu de la vie. Aujourd’hui métamorphosé, Tonnerre a enfin trouvé le foyer de ses rêves, après un premier essai d’adoption qui n’avait pas fonctionné.

C'est en octobre 2025 que le service enquêtes de la Fondation Assistance aux Animaux est intervenu dans une habitation insalubre pour sauver plusieurs chiens vivant dans des conditions indignes. Parmi eux se trouvait le gentil Tonnerre. Comme ses compagnons d’infortune, le toutou avait connu la maltraitance, la faim, la soif et l’abandon, et n’avait presque rien expérimenté de la vie.

« Cachectique, négligé, assoiffé… »

À son arrivée au refuge de Morainvilliers (78), Tonnerre était « cachectique, négligé, assoiffé… » comme le précise tristement ses sauveteurs sur le site de l’association. On lui a alors donné les soins, l’attention et le réconfort qu’il méritait tant.

© Fondation Assistance aux Animaux

Petit à petit, Tonnerre a repris des forces et, surtout, confiance. Son regard doux et sa patience ont immédiatement touché toute l’équipe, heureuse de le voir partir dans une première famille après quelques semaines.

Hélas, malgré l’espoir de débuter une nouvelle vie, le destin en avait décidé autrement : cette famille n’a pas su lui laisser le temps de s’adapter, et Tonnerre est revenu au refuge. Ce retour fut difficile, mais les équipes n’ont jamais cessé de l’accompagner avec patience et tendresse, lui montrant qu’il n’était pas seul et qu’un jour la famille de ses rêves viendrait le chercher.

© Fondation Assistance aux Animaux

Le bonheur retrouvé

Le gentil toutou n’a pas eu longtemps à attendre car sa chance a récemment tourné. Enfin ! Une rencontre, la bonne cette fois, a en effet changé sa vie à jamais : il a trouvé sa famille définitive, celle qui saura lui offrir de l’amour et de la sécurité.

© Fondation Assistance aux Animaux

Aujourd’hui, Tonnerre est un chien comblé et sa transformation est d’ailleurs saisissante ! Adieu le toutou squelettique et apeuré, bonjour la boule de poils respirant la santé et la joie !

Son histoire est un véritable message d’espoir : chaque animal peut trouver un jour sa place et connaître la vie qu’il mérite, même après un échec d’adoption.

L’info Woopets – Quelles questions doit-on se poser avant d’adopter un animal ?

Les premiers adoptants de Tonnerre ont sans doute agi trop vite, sans vraiment mesurer les besoins du chien ni ce qu’ils pouvaient lui offrir au quotidien. Adopter un animal est pourtant une décision importante, qui engage sur plusieurs années et demande une vraie réflexion sur son mode de vie et ses capacités. Voici une petite checklist des questions essentielles à se poser avant d’accueillir une boule de poils chez soi :

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