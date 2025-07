Ramenée au refuge et atteinte d'une maladie incurable, cette chienne renoue avec le bonheur auprès de celui qui ne l'a jamais oubliée

Abandonnée une seconde fois après avoir enfin trouvé un foyer, Macchiato, une chienne au passé douloureux, s’est retrouvée face à une épreuve bien plus grave encore. Alors que son avenir semblait s’assombrir à nouveau, une personne chère à son cœur a décidé de lui offrir la fin de vie qu’elle mérite, entre amour, douceur et instants partagés.

Après avoir connu l’errance, la faim et la peur, Macchiato avait eu droit à un nouveau départ grâce à l’association new-yorkaise Best Friends Animal Society. Cette dernière pensait avoir fait le plus dur en lui trouvant une famille d’accueil, puis un foyer pour toujours, mais cette croisée Pitbull aujourd’hui âgée de 9 ans n’était pas au bout de ses mésaventures.

6 mois après le sauvetage et l’adoption de la chienne, celle-ci a été ramenée au refuge par ses propriétaires. Ils n’étaient plus en mesure de lui consacrer suffisamment de temps à cause d’un récent changement d’ordre professionnel.



Mo Hussain

C’était un gros coup dur pour Macchiato, mais un autre était sur le point de survenir. Dès son arrivée, les bénévoles de Best Friends Animal Society ont constaté une grosseur inquiétante au niveau de son cou.

La biopsie a débouché sur un terrible diagnostic ; « Macchiato souffrait d'un cancer agressif et inopérable », annonçait l’association. La tumeur s’était « déjà propagée à plusieurs ganglions lymphatiques ».

L’équipe de Best Friends Animal Society ne voulait pas qu’elle finisse ses jours au refuge. Elle avait besoin d’un endroit paisible et d’être entourée de personnes disponibles et pleines d’affection. Les bénévoles n’ont pas eu à chercher bien loin.

Ils ont contacté Mo Hussain, qui l’avait accueillie avant son adoption. Lorsqu’ils lui ont demandé s’il pouvait l’accueillir à nouveau, il a tout de suite dit oui.



Mo Hussain

« J'espère que nous partagerons encore de nombreux moments qui resteront gravés dans ma mémoire »

« Mon lien avec Macchiato ne ressemble à aucun autre, confie-t-il à People. Dès que je l'ai accueillie, j'ai su que cette chienne était spéciale, si discrète. Je l'ai surnommée Lady. Maintenant qu'elle est de retour avec moi et malade, je veux qu'elle et moi en profitions pleinement, car cette chienne le mérite vraiment. »

Mo Hussain

Le quotidien de la chienne est désormais rythmé par les promenades au parc et les câlins. « Être famille d'accueil est l'une des choses les plus gratifiantes qui soient, et vous contribuez grandement à sauver la vie d'un animal, dit Mo Hussain. Je ne manquerais la moindre journée avec Macchiato pour rien au monde et j'espère que nous partagerons encore de nombreux moments qui resteront gravés dans ma mémoire. »