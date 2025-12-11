L'arrivée d'un chiot transforme cette chienne Carlin séniore qui semblait avoir perdu sa joie de vivre (vidéo)

Il arrive qu’un animal, même comblé d’amour, ressente un manque que ses humains ne perçoivent pas immédiatement. C’est ce qu’a vécu Loulou, une chienne âgée dont la vie semblait paisible, mais à qui il manquait une présence essentielle. L’arrivée inattendue d’une petite boule d’énergie va pourtant tout changer et redonner à la chienne le goût du bonheur.

Loulou, une adorable femelle Carlin séniore, a été l’unique “enfant à fourrure” de ses propriétaires pendant près de 10 années. Elle bénéficiait de toute l’attention et de l’affection de sa famille depuis son adoption, mais il lui manquait clairement quelque chose.

La chienne semblait effectivement triste. Ces dernières années, elle avait perdu l’entrain et l’enthousiasme qui la caractérisaient, et ce n’était pas qu’une question d’âge. Ses humains ont fini par comprendre qu’elle avait besoin de compagnie, qu’il lui fallait une congénère pour lui redonner cette énergie qui lui faisait défaut et rallumer l’étincelle.

Ils ont donc décidé d’adopter un chiot, une autre femelle Carlin appelée Mosy. Dès la rencontre de Loulou avec sa nouvelle petite sœur, tout a changé pour l’aînée. Elle a retrouvé son âme de chiot et n’a jamais été aussi heureuse.



@pugloulou / TikTok

Elle se comporte en parfaite grande sœur avec Mosy, se montrant protectrice, bienveillante et tendre à son égard. Il lui arrive même de donner l’impression d’être sa mère, tant elle la cajole.

Dans une vidéo particulièrement touchante et rapidement devenue virale, on peut la voir remuer joyeusement la queue lors des présentations, puis découvrir quelques merveilleux moments de complicité partagés entre les 2 chiennes.

Un changement à la fois spectaculaire et émouvant

La séquence en question a été mise en ligne le 8 novembre 2025 sur le compte TikTok “@pugloulou” dédié à Loulou, suivi par 3,4 millions de followers et dont elle partage donc désormais la vedette avec Mosy. La publication a généré 23,4 millions de vues et est relayée par Parade Pets . La voici :

Le contraste entre la tristesse de Loulou en début de vidéo et le bonheur qu’elle affiche par la suite, après l’arrivée de Mosy au sein de la famille, est saisissant. Leur histoire rappelle qu’un simple lien peut parfois transformer une existence entière.