Privés d’animal, 4 amis écrivent à leur voisin pour promener son chien et reçoivent une réponse absolument adorable

Quand 4 colocataires ont découvert avec dépit qu’ils ne pouvaient pas avoir de chien dans leur logement, ils ont eu une idée plutôt maline : proposer de promener le chien du voisin ! Cette demande ingénieuse a rapidement reçu une réponse aussi drôle que mignonne et a transformé leur quotidien en y ajoutant une bonne dose de joie.

Il y a quelques années, Jack McCrossan et ses 3 amis ingénieurs ont décidé de louer ensemble une petite maison de Bristol (Royaume-Uni). Les 4 jeunes gens, passionnés de chien, espéraient pouvoir accueillir un 5e compère à 4 pattes, mais ils ont découvert qu’ils avaient signé, sans le savoir, une clause interdisant les animaux de compagnie dans leur contrat de location. Ne se laissant pas abattre par cette déception, ils ont très vite trouvé un autre moyen de faire entrer une boule de poils dans leur vie.

Une idée ingénieuse

De l'autre côté de la rue, vivait un magnifique Berger Allemand qui ne cessait de fixer leur maison du regard. Remarquant cet intérêt (réciproque), le groupe d’amis a tout simplement décidé d'écrire à leur voisin pour lui demander s'il aurait besoin de quelqu'un pour promener son chien.

© @stevieticks / Instagram

Dans cette lettre retranscrite dans le Manchester Evening News, on pouvait lire : « Nous sommes 4 ingénieurs qui avons récemment emménagé dans le quartier… L’autre jour, nous avons remarqué un ami à 4 pattes qui nous regardait par la fenêtre. » Selon les garçons, le toutou avait l’air d’être le meilleur chien qui soit.

« Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour le/la promener, nous le ferons avec plaisir. Si jamais vous vous en lassez (nous savons que cela n'arrivera jamais, mais on peut toujours rêver), nous serons ravis de nous en occuper. […] Cordialement, Les garçons du numéro 23. »

© Jack McCrossan

Une réponse adorable

Le lendemain, les colocataires ont reçu dans leur boîte aux lettres une réponse absolument géniale. Une lettre pleine d’humour, écrite au nom de la boule de poils et scellée avec une empreinte de patte, leur disait : « Mes très chers garçons, quel plaisir de recevoir votre lettre ! J'ai 2 ans et 4 mois… Je viens de Chypre à l'origine, mais Chris et Sarah m'ont sauvé d'une cage dans un « hôtel pour chiens » ! »

© Jack McCrossan

« Vous avez raison, je suis la meilleure ! Comment le saviez-vous ? Je suis très sociable et pleine d'énergie. J'adore rencontrer de nouvelles personnes et ce serait super si on pouvait être amis. Je serais ravie de passer du temps avec vous quand vous voulez. Envoyez un message WhatsApp à mon serviteur Chris et nous pourrons organiser une rencontre. Gros bisous (et léchouilles), Stevie Ticks. »

En recevant la missive, les garçons ont été fous de joie. « La réponse a été meilleure que ce que nous aurions pu espérer. », a assuré Jack McCrossan.

Elle a surtout marqué le début d’une belle amitié et d’une série de bons moments ensemble ! Aujourd’hui, les garçons ont déménagé, mais ils gardent très certainement dans leur cœur ces jours heureux en compagnie de leur amie à 4 pattes !