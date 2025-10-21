Joie d’être secourue, ou tristesse d’avoir été abandonnée ? Le hurlement déchirant de cette petite chienne révèle son chemin parcouru (vidéo)

Souvent à cause de raisons financières ou de santé, certains maîtres sont contraints, la mort dans l’âme, de confier leur boule de poils à un refuge. D’autres propriétaires, en revanche, ne s'embarrassent pas de tels scrupules et n’hésitent pas à abandonner leurs animaux dans les endroits où ils ont le moins de risques d’être pris en flagrant délit. La petite Moon fait malheureusement partie de ces animaux malchanceux.

Miriam Kelly est la dirigeante de l’association de protection des animaux Desiderata Rescue. L’organisation caritative, basée à Seminole dans l’Oklahoma (États-Unis) est déjà venue en aide à de nombreuses boules de poils, chiens comme chats.

Récemment, Miriam a partagé l’histoire bouleversante de la petite Moon, une jeune chienne abandonnée dans une station-service. La bienfaitrice a notamment témoigné auprès de Newsweek : “[...] je suppose que cette station-service a été choisie, car la partie commerciale est fermée [...]. Elle est située sur une autoroute en dehors de la ville, sans habitation ni commerce à proximité. C'est donc l'endroit idéal pour quelqu'un qui souhaite abandonner son chien sans se faire prendre”.



© desideratarescue / Facebook

C’est avec amertume que Miriam dresse ce triste constat. En effet, le cas de Moon est loin d’être le seul en Oklahoma, où la surpopulation d’animaux errants est de plus en plus inquiétante. À tel point que l’association Desiderata Rescue met ses petits protégés à l’adoption dans de nombreux États, sauf celui de l’Oklahoma.



© desideratarescue / Facebook

Pour en revenir à notre héroïne à 4 pattes du jour, celle-ci a donc été retrouvée seule dans une station-service par une habitante du quartier qui avait déjà aidé Miriam par le passé. Au moment de la découverte, la sauveteuse a décidé de filmer la scène de la rencontre. Les images ont ensuite été publiées sur TikTok et montrent un moment vraiment déchirant. En effet, la boule de poils, toute queue remuante, se met soudainement à pousser un long hurlement plaintif , comme celui que peuvent émettre les loups les soirs de pleine lune. D’ailleurs, le nom de la chienne vient de là, Moon signifiant “lune” en anglais.

On ne saurait donc dire quels sentiments animaient alors la pauvre bête, une queue remuante étant souvent synonyme de joie, alors que le hurlement serait plutôt associé à la mélancolie. Peut-être les 2 sont-ils mêlés, Moon étant à la fois triste d’avoir perdu son ancienne vie, mais heureuse de trouver à nouveau un humain qui s’occupe d’elle.

Toujours est-il que la boule de poils, désormais en sécurité et choyée, va pouvoir se concentrer sur le prochain chapitre de son aventure : trouver une famille pour la vie.