Grâce à un événement d’adoption organisé par un refuge, ces chiens ont la chance de pouvoir choisir eux-mêmes leur famille (vidéo)

Sur TikTok, les internautes ont récemment pu découvrir une vidéo filmée par un refuge pour animaux. Sur celle-ci on peut assister aux émouvantes images d’un événement d’adoption organisé par le refuge Animal Protector de New Kensington, en Pennsylvanie, durant lequel les chiens ont pu choisir eux-mêmes leur future famille.

8,9 millions. C’est le nombre de vues que cette séquence a déjà récoltées sur TikTok en à peine une dizaine de jours, tant les images que l'on peut y observer sont émouvantes et remplies d’authenticité.

En effet, l’événement d’adoption organisé par le refuge Animal Protector situé à New Kensington, en Pennsylvanie (États-Unis) a de quoi toucher les cœurs, même les moins sensibles. Sur les images, on découvre des personnes assises en cercle dans une pièce et qui patientent. Soudain, des chiens apparaissent, l’un après l’autre, et ceux-ci, fous de joie et remuant leur queue en signe de bonheur, courent aussitôt vers d’eux avant de s’arrêter près de l’élu de leur cœur.

@all_deez_animals Four dogs from our adoption Pick Me event have applications ???? this event was largely for fun and exposure for our dogs. Many came with the intent to adopt and will follow our adoption procedure to ensure good fits. #rescue #fyp #shelterdog #shelterdog @AnimalProtectors ? Pick Me - Lyrical Laura

Quelques adoptions ont eu lieu ce jour-là

Comme l’a précisé Danielle Baughma, administratrice du refuge, au média Newsweek, plusieurs chiens ont trouvé leur nouvelle famille durant cet événement spécial. À l’image de Ducky, un chien qui avait passé un an entre les murs du refuge, et dont Danielle disait qu’il « a été formidable ici, au refuge. » Deux autres toutous ont également trouvé leur bonheur ce jour-là.

all_deez_animals / TikTok

Une vidéo qui se démarque par son authenticité

Sur les réseaux, ces derniers temps, de nombreuses vidéos générées par l’intelligence artificielle ont circulé, si bien qu’il peut-être difficile de démêler le vrai du faux. C’est pourquoi les images réelles filmées par le refuge de New Kensington ont marqué les esprits et ont tant touché les gens. Les internautes ont été 1,4 million à appuyer sur la mention « j’aime » et plus de 4000 à la commenter, soulignant l’émotion qui se dégage de ces images.

« [Je ne vais pas mentir] si plus de refuges faisaient cela, je viendrais à 100 %, je ne peux pas choisir un chien depuis que le mien est décédé. Mais si l'un d'eux me choisissait, j'ouvrirais à nouveau ma maison », écrivait l’un d’eux. « Je SUPPLIE davantage de refuges de faire cela, si possible moyennant une petite participation financière qui servira à aider leurs animaux », commentait un autre.

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all_deez_animals / TikTok

Une autre personne a également fait le parallèle entre la sensation qu’éprouvent les chiens délaissés dans les refuges et celle qu’ont dû ressentir les potentiels adoptants qui n’ont pas été choisis : « Voir des gens presque sélectionnés, puis déçus de ne pas l'être, donne vraiment une nouvelle perspective sur ce que doivent ressentir les chiens lorsqu'ils sont écartés. »

Des images qui font réfléchir autant qu’elles émeuvent.