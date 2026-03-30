Un chien guide sauve la vie de son maître malvoyant en posant la tête sur sa jambe pour l'alerter d'une grave thrombose

Un Labrador a sauvé la vie de son maître malvoyant en détectant un problème de santé grave, potentiellement mortel et que personne n’avait encore identifié : une thrombose susceptible de donner lieu à une embolie pulmonaire. Grâce au comportement inhabituel du chien-guide, l’homme a pu être pris en charge à temps.

Depuis septembre 2024, Luis Perez, père de famille de 47 ans habitant Tampa en Floride (Etats-Unis), et un Labrador Retriever appelé Jerry sont inséparables. Ce dernier n'est pas seulement son animal de compagnie ; il est son chien guide. L'homme est, en effet, malvoyant.

Luis Perez avait appris durant son enfance qu'il était atteint de sclérose en plaques et de myasthénie grave. Ces maladies lui avaient fait perdre la majeure partie de sa vision à l'âge de 23 ans.

Au départ, il pouvait compter sur l'aide de ses filles et de sa femme. La situation avait néanmoins évolué par la suite ; l'aînée était devenue militaire, la cadette avait rejoint l'université et son épouse devait travailler.

Après 2 lourdes chutes, Luis Perez avait contacté Dogs Inc, une organisation formant des chiens guides d'aveugles. Un an plus tard, celle-ci lui a présenté Jerry. L'arrivée du Labrador noir a complètement changé sa vie.



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Avec le canidé à ses côtés, le quadragénaire a retrouvé confiance et autonomie. Il a suivi une formation dans la technologie, pris l'avion pour rendre visite à sa fille et sa petite-fille nouveau-née dans le Colorado et se rend désormais au centre commercial.

« Il m’aide aussi sur le plan émotionnel, explique Luis Perez à People . Je souffre d’anxiété et de dépression à cause de la perte de ma vision. Quand on entend des choses que je ne peux pas voir, cela me rend nerveux. Jerry fait disparaître mon anxiété parce que j’ai l’impression qu’il est mes yeux. »

Jerry ne s'est pas contenté de ce double rôle d'assistance et de soutien ; il lui a aussi sauvé la vie en agissant, de surcroît, d'une façon que personne ne lui avait enseignée.

Un comportement intriguant qui cachait une alerte

Cela s'est passé en février 2026. « J’étais assis dans mon fauteuil inclinable et j’avais une très forte douleur à la jambe gauche, raconte son maître. Quand j’ai essayé de me lever, je pouvais presque plus marcher. Alors, Jerry s’est levé, a posé son menton sur ma jambe et a appuyé ».



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Habituellement, le chien faisait cela lorsqu'il sentait que son humain était stressé, mais il ne posait la tête sur sa jambe que très brièvement et sans appliquer de pression. Cette fois-là, il gardait la posture, insistait et ne le laissait même pas se lever.

Le lendemain, intrigués par le comportement de Jerry et constatant que la douleur persistait, Luis Perez et sa femme sont allés aux urgences. L'homme a ainsi appris qu'il souffrait d'une thrombose veineuse profonde. En d'autres termes, un caillot sanguin s'était formé dans une veine profonde de sa jambe. Non traitée, cette affection pouvait provoquer une embolie pulmonaire fatale.

Luis Perez a été hospitalisé pendant 4 jours avant de rentrer à la maison. Jerry est resté à ses côtés dans sa chambre d'hôpital.

Il aimait et admirait déjà son chien avant cet épisode, mais ces sentiments n'ont fait que se renforcer depuis. « Ce qui m’a vraiment stupéfié, c'est qu'il n'est pas entraîné pour ça », confie-t-il.

« J'ai le sentiment qu'il est un ange enveloppé de fourrure », conclut Luis Perez.



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Les chiens peuvent-ils vraiment alerter sur des problèmes de santé ?

La réponse est oui. Certains parmi nos amis canins ont une capacité étonnante à détecter des signes de maladies chez leurs humains grâce à leur odorat et leur sensibilité aux changements corporels. Des chiens ont ainsi été entraînés pour sentir le cancer, prévenir une crise d’épilepsie avant qu’elle ne survienne ou même détecter une infection au Covid-19 simplement par l’odeur.

Même sans entraînement spécifique, un chien très attentif peut réagir à des signaux subtils, comme la douleur ou la tension, en adoptant un comportement inhabituel (poser la tête sur une zone douloureuse, bloquer un déplacement, insister sur un contact).