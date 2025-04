Dans un carton au milieu des bois, une mère chat et ses petits retrouvés dans par des bénévoles scandalisés

Le Smith Park, situé entre les villes de Dayton et Cincinnati, à Middletown, est un immense parc naturel qui s’étend sur près de 38 hectares. Les promeneurs apprécient particulièrement l’endroit pour ses nombreuses possibilités de balades. Si la faune locale est très hétérogène, il est plus rare d’y voir des félins. En mars 2025, un carton contenant une maman chat et ses petits a été déposé en plein milieu du parc, à l’abri des regards des visiteurs.

Ils n’avaient pas peur des humains

Les promeneurs en question ont pris contact avec le refuge Josephs Legacy pour venir au secours de la petite famille féline. Les sauveteurs étant intervenus ont rapidement compris, soulignait Cole & Marmalade, que les chats avaient déjà côtoyé des humains. Absolument pas peureux, ils étaient à l’aise dans l’interaction et n’ont montré aucune réticence lors du sauvetage.

Ils ont été placés en famille d’accueil quasiment aussitôt. Les dernières nouvelles partagées par les bénévoles étaient très bonnes. Ils expliquaient : « Les bébés se portent à merveille, et leur mère aussi. C’est une maman formidable. Elle n’avait aucun moyen de les nourrir dehors, n’ayant pas de lait. Les bébés mangent, boivent et utilisent leur litière tout seuls. Ils sont en sécurité, aimés, et ont une maman formidable pour veiller sur eux ».

Les petites boules de poils, de plus en éveillées, ont fait connaissance avec les autres membres du foyer, notamment les chiens. Indépendants et très curieux, ils n’hésitent pas à sortir du giron de leur maman pour partir en quête de nouvelles expériences. D'après les dernières actualités, leurs activité favorites étaient les suivantes : « Grignoter de délicieux aliments, jouer à la ‘souris invisible » et s’entraîner à miauler ».

Quand la colère monte

Les bénévoles de Josephs Legacy peinent à faire redescendre la colère depuis le sauvetage de cette famille de chats. Sur leurs réseaux sociaux, ils ont partagé un texte faisant part de toute leur amertume à l’égard de cette personne à l’origine de l’abandon, à qui ils souhaitent, entre autres, « que toutes ses chaussettes restent légèrement humides pour l’éternité », ou encore « Que sa pizza arrive toujours tiède et écrasée ».

Derrière cette colère, les bénévoles espèrent sincèrement que le fautif sera retrouvé et puni en conséquence.