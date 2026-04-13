Une chienne trouve sa famille pour la vie après avoir porté un gilet jaune dans le métro pour se faire connaître (vidéo)

Après des semaines d’attente et une importante mise en avant sur les réseaux sociaux, Marge a enfin trouvé sa famille pour toujours. La chienne a quitté New York pour le New Jersey, où elle profite désormais pleinement de sa nouvelle vie aux côtés de son adoptante.

Marge a longtemps attendu sa chance et cette adorable chienne l'a enfin eue. Prise en charge par l'association Animal Care Centers of NYC, basée à New York, elle avait été confiée à une mère d'accueil bénévole qui n'avait épargné aucun effort pour l'aider à trouver un foyer aimant pour toujours.

La chienne à la robe bringée apparaît dans une vidéo TikTok mise en ligne le 20 janvier 2026 et relayée par Newsweek . On l'y voit vêtue d'un manteau jaune fluorescent, à bord du métro new-yorkais et attendant que la porte s'ouvre pour descendre à la station.

Ces balades dans les transports en commun en compagnie de sa mère d'accueil avaient un but bien précis : la faire connaître, en espérant lui trouver un adoptant. D'où l'inscription « adoptez-moi » sur la veste.

Marge a également pris part à de nombreux évènements d'adoption. Malheureusement, tous ces efforts sont longtemps restés infructueux. « Elle n’a pas encore été choisie, mais elle est prête dès que quelqu’un le sera. Marge est toujours disponible à l’adoption auprès de l’organisation Animal Care Centers of NYC », indiquait sa mère d'accueil sur TikTok.



@thebrooklynduo25 / TikTok

« Elle a été adoptée ! »

La séquence est devenue virale et a attiré l'attention d'un large public. De nombreux internautes demandaient régulièrement de ses nouvelles par la suite. Tous voulaient savoir si son rêve d'adoption a été exaucé.

La nouvelle tant espérée a finalement été annoncée via une autre vidéo, partagée le 31 janvier. « Elle a été adoptée ! » y apprend-on en effet, alors que l'on peut voir Marge assise sagement sur le trottoir et sous les flocons de neige.

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La chienne a rejoint son adoptante dans le New Jersey et profite pleinement de sa nouvelle vie. « Merci à tous ceux qui ont rendu cela possible », peut-on également lire dans cette publication qui a évidemment réjoui les internautes.