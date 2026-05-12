Privée de sa maîtresse malade, cette chienne paralysée dont le chariot a été volé en recevra bientôt un neuf grâce à une cagnotte solidaire

Le vol du chariot sur mesure de Smidgen, une chienne handicapée vivant au Canada, a suscité un choc, mais aussi une belle vague de solidarité. Grâce à une cagnotte dépassant l’objectif initial, elle va bientôt recevoir un nouveau fauteuil roulant et retrouver sa liberté de mouvement.

Smidgen n'est plus tout jeune, ayant 10 ans, mais cette chienne ne manque ni d'énergie, ni de joie de vivre. Son handicap - elle est paralysée des pattes arrière depuis 6 ans - ne l'empêche pas non plus d'être heureuse, même si sa propriétaire lui manque assurément. Cette dernière étant atteinte d'un cancer, elle l'avait confiée à Lisa Lavoie pour que celle-ci prenne soin d'elle.

Pour l'aider à se déplacer, Smidgen disposait d'un chariot sur-mesure, mais ce dernier a disparu récemment.

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En avril 2026, la croisée Chihuahua a dû subir une intervention chirurgicale lourde et coûteuse. C'est à ce moment-là que son chariot a été volé devant la maison de Lisa Lavoie, à Halifax en Nouvelle-Ecosse (Canada).

« Je ne comprends pas qui pourrait voler le fauteuil roulant d’un petit chien ni à quoi cela pourrait servir, confie Lisa Lavoie à CTV News . Nous avons vérifié pour voir si c’était des enfants. Nous avons regardé autour pour voir si quelqu’un l’avait simplement pris et jeté dans une benne à ordures pour s’amuser. Nous avons cherché partout. »

Emoi et solidarité

Cet épisode a suscité un vif émoi au sein de la communauté locale. Une femme appelée Stephanioe Gustys a décidé de passer à l'action en lançant une cagnotte solidaire sur la plateforme GoFundMe.



Stephanioe Gustys / GoFundMe

L'objectif était de 3 500 dollars canadiens afin d'acheter un nouveau chariot. Il a finalement été dépassé, un total de 3 600 dollars (2 200 euros environ) ayant été récolté, ce qui permettra aussi de couvrir une partie des frais vétérinaires de la chienne.

Smidgen recevra bientôt son nouveau chariot et pourra se remettre à courir librement.

Le conseil Woopets : comment sécuriser et optimiser l’usage d’un chariot pour chien handicapé ?

Le chariot est un véritable outil de confort et de mobilité pour un chien paralysé, mais quelques précautions sont nécessaires pour garantir sa durabilité et le bien-être de l’animal :

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