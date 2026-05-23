« Il était très protecteur », une femme découvre une leucémie à temps grâce au comportement inhabituel de son Teckel

Le comportement inhabituellement protecteur de son Teckel s’est finalement révélé être un signal d’alerte inattendu. Il a conduit Meg Jones à découvrir qu’elle souffrait d’une leucémie aiguë. Après une première guérison puis une rechute en 2025, elle a pu retrouver la rémission grâce à une thérapie CAR-T, épaulée au quotidien par son fidèle compagnon.

Meg Jones, 26 ans, avait constaté un profond changement de comportement chez son chien Samson, sans se douter que celui-ci était probablement en train d'essayer de l'alerter sur le danger qui la guettait de l'intérieur. La jeune femme, qui vit en Angleterre, a en effet découvert qu'elle était atteinte d'un cancer après avoir été interpellée par de mystérieuses douleurs et l'attitude inhabituelle du Teckel, rapportait People .



Kennedy News / Meg Jones

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La maîtresse de Samson avait commencé à avoir mal à la jambe gauche. Il s'agissait d'une sensation étrange, qu'elle n'avait jamais éprouvée jusque-là. Après avoir consulté, on lui avait diagnostiqué une sciatique.

« C’était obsessionnel »

A la même période, Meg Jones avait remarqué que son chien cherchait constamment à se coucher sur son ventre, alors qu'auparavant, il se montrait plus distant à son égard. Elle raconte qu'il était devenu si « collant » que son « partenaire devait le soulever pour l'éloigner [d'elle] parce [qu'elle était] fatiguée et [avait] besoin d’espace. C’était obsessionnel. »

Sa douleur devenait de plus en plus intense, et elle commençait à souffrir d'éruptions cutanées au niveau du coude et de la jambe, ainsi que de sueurs nocturnes.

Meg Jones s'était alors rendue à l’hôpital de Wythenshawe à Manchester, où le résultat des analyses sanguines et examens était tombé comme un couperet : leucémie aiguë. « Au début, j’étais sous le choc, confie-t-elle. Je n’ai pas pleuré avant d’appeler ma mère, parce que je n’arrivais pas à y croire. »

« C’était difficile de tout assimiler, poursuit Meg Jones. C’est un changement radical par rapport à la vie d’avant. Les traitements lourds peuvent causer énormément de dommages internes. »



Kennedy News / Meg Jones

« Il devait s’agir de quelque chose qu’il pouvait percevoir »

« Une fois que nous avons enfin découvert ce que c’était, tout est devenu clair. Il devait s’agir de quelque chose qu’il pouvait percevoir, et il était très protecteur, indique-t-elle au sujet de l'attitude de Samson. Je croyais juste qu’il était collant ; on ne pense jamais à quelque chose d’aussi extrême que le cancer. »

Meg Jones a parlé du comportement du Teckel à ses médecins. Ces derniers ont répondu que « dans le cas des tumeurs, ils constataient que les chats et les chiens s’installaient près de la zone où elle se trouvait. »

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Après avoir suivi une série de séances de chimiothérapie, Meg Jones est entrée en rémission en octobre 2024. Une période durant laquelle le chien ne s'asseyait plus sur elle, mais à ses côtés.

Nouvelle rémission, soutien continu de Samson

Le cancer est revenu à la charge en juillet 2025. La jeune femme a été traitée par thérapie CAR-T, qui consiste à modifier génétiquement les lymphocytes T de manière à ce qu'ils attaquent les cellules cancéreuses. La procédure a eu l'effet escompté : elle est à nouveau entrée en rémission.

Si elle en garde des séquelles psychologiques aujourd'hui, notamment en termes de concentration, elle sait qu'elle peut compter sur Samson pour la soutenir et veiller sur elle.