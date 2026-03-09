« Elle ment », un Golden Retriever réagit de manière hilarante à une étude sur les chiens qui nous jugent (vidéo)

Les chiens ne parlent pas, mais leur regard en dit long. Teddy, un Golden Retriever, en est la preuve : devant un reportage à la télévision sur une étude affirmant que les chiens nous jugent, il affiche un air surpris et sceptique. Sa drôle de réaction nous rappelle sans aucun doute combien nos compagnons à 4 pattes peuvent être attentifs à ce que nous disons ou faisons.

On dit souvent qu’il ne manque aux chiens que la parole et qu’ils comprennent tout ce qui se passe autour d’eux. Teddy, un Golden Retriever très expressif, en est une parfaite illustration. Assis devant la télévision, il semble réagir à sa manière aux informations données par la présentatrice sur une étude canine.

Une réaction hilarante

Dans une amusante vidéo partagée par ses maîtres, on découvre en effet que Teddy ne cache pas son scepticisme face aux résultats d’une étude diffusée à la télévision. Alors que la présentatrice annonce calmement que « de nouvelles recherches ont démontré que les chiens nous jugent », la caméra s’éloigne pour montrer le toutou assis confortablement sur le canapé.

Au moment où les mots « les chiens nous jugent » résonnent, l’adorable Golden Retriever tourne lentement la tête vers son maître avec un regard interrogateur et légèrement plissé, comme s’il disait « Moi ? ».

© @aguyandagoldenn / Instagram

Sans aboyer, son expression faciale semble contredire les résultats de l'étude. La cerise sur le gâteau ? Le texte sur l’écran : « Elle ment ». La légende sous la vidéo, renforce encore l’effet comique de la scène : « Pris sur le fait ». Teddy vient clairement d’être démasqué : son regard en coin semble bien confirmer ce qui est dit à la télévision !

Les chiens nous jugent-ils vraiment ?

Vu le regard de Teddy, la question mérite en effet d’être posée ! Les recherches comme celles menées par l’université de Kyoto au Japon suggèrent que les chiens sont étonnamment doués pour comprendre nos émotions, le ton de notre voix et nos expressions faciales. Des études ont notamment montré qu'ils peuvent distinguer les comportements bienveillants des comportements malveillants et pourraient même préférer les personnes qui traitent bien les autres.

© @aguyandagoldenn / Instagram

Attention, cela ne veut pas dire pour autant qu'ils passent leur temps à critiquer nos choix, mais plutôt qu'ils remarquent bien plus de choses que nous ne le pensons… Alors, si votre toutou vous lance un regard suspicieux pendant que vous prenez une friandise supplémentaire, il serait peut-être sage d'en tenir compte !