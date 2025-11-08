Jeté dans une benne à ordures, ce chiot est non seulement sauvé de justesse, mais il va également connaître le bonheur de vivre dans une famille aimante (vidéo)

Un chiot peut être âgé de quelques semaines seulement et avoir vécu plus d’horreurs qu’un chien d’une dizaine d’années. La petite Séquoia pourrait en témoigner, elle qui a été sauvée in extremis d’une benne à ordures où elle avait été abandonnée.

Lorsque l’on voit son adorable bouille, on se demande comment quelqu’un a pu l’abandonner et, surtout, de cette façon. Mise dans un carton, puis jetée comme un vulgaire déchet dans une benne à ordures , le destin de la petite Séquoia aurait pu connaître une fin tragique. Heureusement pour elle, ses cris de détresse ont su trouver des oreilles attentives, celles d’Abby.

@anna__abigail Heard a cry, my MIL was down to help investigate, she help me and this bay girl named Sequoia. Shame on whoever did this. We are all the same in Gods eyes . #fyp #adoptadog ? Cowpoke - Isaiah Sheffield

Aidée de sa belle-mère, la jeune femme a réussi à extraire la pauvre bête de son piège et l’a immédiatement rassurée en l’emmitouflant dans ses bras salvateurs. La scène du sauvetage a pu être filmée. Elle a ensuite été publiée sur TikTok et reprise par PetHelpful . Depuis sa publication, elle a été visionnée plus de 160.000 fois et nombreux ont été les internautes qui ont remercié la jeune femme pour son acte héroïque. D’autres abonnés ont également demandé des nouvelles de la petite rescapée.



© @anna__abigail / TikTok

La réponse s’est faite via un autre clip où l’on retrouve Séquoia, et où Abby nous apprend dans la légende que, même si elle aurait adoré garder la boule de poils auprès d’elle, celle-ci a trouvé une famille pour la vie : “Sequioa va très bien, et même si j'aimerais la garder, nous lui avons trouvé un foyer formidable où elle va bientôt emménager. Elle mérite ce qu'il y a de mieux”. Elle a également précisé avoir contacté le responsable du lieu de l’abandon. La zone étant sous vidéosurveillance, l’ange gardien de Séquoia espère que l’auteur de ce geste horrible pourra être retrouvé et répondre de son acte devant la justice.

@anna__abigail Replying to @???? •???????????? ???? Shame on whoever did this… Update video: Sequioa is doing amazing, and as much as I want to keep her, we found her an amazing home that she will be going to soon. She deserves nothing but the best. I thank you all for the immense support and love. May every animal feel this loved ???????? #fyp #rescueanimals #rescuedog #adoptadog ? I Bet on Losing Dogs - Mitski

En attendant, Abby et la boule de poils pleine de vie profitent de leurs derniers instants à 2. Espérons que Séquoia ne s’en aille pas trop loin, afin qu’elle et sa sauveteuse puissent continuer leur belle histoire ensemble.