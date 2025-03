Ces 7 « chiots arc-en-ciel » retrouvés dans une benne à ordures s’apprêtent à vivre un avenir meilleur, désormais bien entourés

Ils n’avaient que quelques heures

People rapportait que la passante en question avait eu affaire « sans-abri qui les avait trouvés en fouillant dans une benne à ordures ». S’étant retrouvée avec un sac contenant les petits chiots, elle s’est rendue chez une vétérinaire. L’abandon a été confirmé et la bienfaitrice savait qu’elle ne pourrait pas s’occuper seule d’une si grande portée avec des besoins spécifiques. Elle s’est donc rendue au Helen WoodWard Animal Center, situé à Rancho Santa Fe (Californie, États-Unis).

Helen Woodward Animal Center / Facebook

Des familles « prêtes à récupérer les chiots »

L’association californienne était prête à accueillir tout le petit monde. Le besoin était urgent pour ces chiots de quelques heures qui n’avaient pas mangé suffisamment jusqu’à lors.

Les chiots ont été donc été nourris individuellement au biberon, afin de garantir leur bonne croissance. Malheureusement, malgré la prise en charge, un chiot n’a pas survécu, car il était « trop affaibli par son début de vie tragique ».

« Nous n’avions aucune idée de leur race »

Étant donné leur jeune âge, il était difficile de déterminer leur race. La directrice des services d’adoption, Kendall Schulz, expliquait : « Nous les avons étiquetés comme des « mélanges de terriers », mais ils étaient si petits et si jeunes que nous savions qu’ils pouvaient être à peu près de n’importe quelle race ».

La directrice rappelait que la priorité était « de tout faire » pour leur « sauver la vie ».

Helen Woodward Animal Center / Facebook

« Les chiots arc-en-ciel »

Quelque temps plus tard, la croissance des chiots a permis de déterminer qu’il s’agissait bien de Carlins. Les êtres solaires et très coopérants ont été nommés « rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet », en référence aux couleurs de l’arc-en-ciel.

Ces beaux noms forts de symbolique laissent présager un bel avenir pour cette fratrie.

Le refuge indiquait à ce propos que les chiots ont été mis à l’adoption et qu’ils attendent leurs futures familles. La direction remercie ses bénévoles qui ont permis une avancée vers cette fin heureuse et espère voir prochainement les boules de poils installées dans leurs nouveaux foyers respectifs.