Simplement sorti jeter ses poubelles, un homme voit un individu mettre son chien dans la benne et intervient

Thomas s’est retrouvé au bon endroit, au bon moment. Sans son intervention, un pauvre chien cruellement jeté dans une poubelle ne serait certainement plus de ce monde. Le bienfaiteur a pris soin de l’animal jusqu’à l’arrivée de la police, qui a mené une enquête pour retrouver l’auteur de cette cruauté.

Thomas Babilon, originaire de Syracuse à New York (États-Unis), a été le témoin d’une scène indescriptible. Il a observé un homme en train de jeter son chien dans une poubelle sans vergogne. Le 8 octobre dernier, la police locale indiquait avoir arrêté l’individu, qui devra répondre de ses actes devant la justice.

Le 1er octobre 2024, Thomas est sorti de chez lui pour jeter sa poubelle et se dirigeait vers le conteneur à proximité quand un homme, accompagné d’un chien au pelage frisé, s’est approché des bennes. Il a enfermé l’animal dans un sac, puis l’a jeté parmi les déchets, rapportait Syracuse.com.

Thomas Babilon / Facebook

Le témoin a été réactif

Choqué par ce qu’il venait de voir, Thomas s’est dirigé vers la poubelle après le départ de l’homme et a effectivement constaté que le chien était dedans. Le pauvre était mal en point. Une vision déchirante pour l’Américain, qui a pris des photos comme preuves et s’est empressé de sortir la boule de poils pour l’emmener chez lui. Il a par ailleurs contacté les forces de l’ordre pour signaler la situation.

De retour à son domicile avec le rescapé, Thomas lui a donné les premiers soins : « Je lui ai donné un bain, des friandises et de l'eau [...] Il avait la fourrure emmêlée, de longues griffes et du sang sortait de son nez » écrivait le sauveteur sur Facebook.

Le chien a été placé en sécurité

Des agents du département de police spécialisé en cruauté animale sont venus chercher le canidé pour l’emmener à l’hôpital vétérinaire. Il a reçu des soins et, selon les dernières nouvelles, ne gardera pas de séquelles physiques de l’incident : « Le chien a été transporté à un hôpital vétérinaire local et devrait se rétablir complètement de ses blessures » indiquait un porte-parole.

A lire aussi : L'acteur Chris Pine ouvre les portes de son foyer à 2 chiens de refuge pour les aider à prendre un nouveau départ

Ce dernier a ajouté que le propriétaire de l’animal avait été identifié et arrêté. Il a été inculpé pour 4 chefs d’accusation de cruauté animale et d’un pour abandon : « Il a reçu une amende de comparution pour comparaître devant le tribunal à une date ultérieure » précisait la police. Quand l’état de santé du quadrupède le permettra et que son maître sera condamné par la justice, le chien pourra être placé à l’adoption afin de tourner la page sur ce terrible épisode.