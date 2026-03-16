L’incroyable parcours de Bobby, le chien marocain tripatte sauvé des rues et devenu star de cinéma dans le premier film produit par Jérémy Ferrari (vidéo)

Le destin de Bobby aurait pu s’arrêter sur un trottoir de Settat, au Maroc. Sauvé in extremis alors qu’il avait les pattes brisées, ce chien des rues a connu une incroyable renaissance. Aujourd’hui, celui que personne ne voyait autrefois a trouvé un foyer aimant et il fait même ses premiers pas au cinéma !

Il y a des histoires qui brisent le cœur et celle de Bobby, un Beldi marocain, en fait partie. Trouvé sur un trottoir, les pattes brisées et oublié de tous, ce petit chien semblait invisible. Mais le destin, parfois, réserve de belles surprises…

De chien des rues à star de cinéma

C’est le 16 décembre 2022 que la vie de Bobby a basculé. Trouvé sur un trottoir de Settat au Maroc avec 2 pattes brisées, ce toutou semblait invisible aux yeux du monde, comme si sa souffrance n’éveillait aucune compassion.

© Dominique Marchioni / L'Homme et son Chien

« Quand je l’ai vu sur Facebook, les 2 pattes arrière brisées au bord d’un trottoir, je n’ai pas hésité une seconde, j’ai tout de suite voulu l’aider ! », a confié Dominique Marchioni, fondatrice et présidente de l’association L’Homme et son Chien qui a pris en charge la boule de poils.

« Nous l’avons appelé Bobby et il a été transféré dans une clinique de Casablanca où il a été amputé 4 jours plus tard de sa patte arrière droite. », a-t-elle également précisé.

© Dominique Marchioni / L'Homme et son Chien

Pour pouvoir quitter le Maroc, Bobby a ensuite dû suivre un protocole sanitaire contre la rage durant 4 mois. Pendant ce temps, il a été accueilli à l’Arche de Noé à Marrakech grâce à des contacts de l’association.

Le temps de trouver un parrain de vol et Bobby a finalement pu s’envoler vers la France et rejoindre La Basilière, la maison de l’association, le 23 juillet 2023.

© Dominique Marchioni / L'Homme et son Chien

S’en est suivi une longue attente pour ce gentil chien. Pendant plus d’un an et demi, aucun appel ne parvenait pour lui, aucune famille pour lui offrir un foyer.

Et pourtant, un jour de juillet 2024, le destin de Bobby a pris un tournant extraordinaire : adopté par Alexandre Leloup, éducateur canin spécialisé pour le cinéma, il a non seulement trouvé un foyer aimant mais aussi une nouvelle vie sous les projecteurs.

Aujourd’hui, Bobby n’est plus ce chien « transparent » que personne ne voyait : il est devenu la star canine du film « Les K d’Or », aux côtés de Jérémy Ferrari, Laura Felpin et Eric Judor, prouvant que même les êtres les plus vulnérables peuvent renaître et devenir des étoiles.

Derrière le sauvetage, la dure réalité des chiens en Afrique du Nord

Si Bobby a connu un destin extraordinaire et vit aujourd’hui en sécurité dans un foyer aimant, tous les chiens n’ont malheureusement pas cette chance. Derrière chaque sauvetage comme le sien se cache une réalité bouleversante : en Afrique du Nord, des milliers de chiens vivent dans la peur et la souffrance, souvent considérés comme des nuisibles. Au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Égypte et ailleurs, ils sont souvent victimes de violences extrêmes, abandonnés, blessés ou tués dans des conditions inimaginables.

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Beaucoup ne doivent leur survie qu’au courage et à la détermination des associations qui se battent chaque jour pour les protéger et leur offrir une seconde chance. Bobby n’est d’ailleurs pas le seul petit rescapé à 3 pattes de l’association L’Homme et son Chien. Bella, Mira, Léo, Qamar, Warda, Flaffy ou Happy attendent encore leur famille. Adopter un chien handicapé peut sembler intimidant, mais ce sont avant tout des chiens comme les autres, avec simplement une patte en moins et souvent un immense amour à donner.

Si vous souhaitez offrir un foyer à l’un de ces toutous courageux, n’hésitez pas à contacter l’association L’Homme et son Chien.

Pour voir Bobby sur grand écran, rendez-vous dans votre cinéma : le film « Les K d’Or » est à l’affiche depuis le 11 mars 2026.