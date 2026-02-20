Cette chienne se plaît tellement chez Mamie qu'elle fait toute une scène quand il est l'heure de rentrer (vidéo)

Quand arrive le moment de partir de chez Mamie, certains chiens trouvent soudain mille raisons de faire durer la visite. Une Golden Retriever en a récemment donné une démonstration aussi attendrissante qu’hilarante, dans une vidéo devenue virale.

Chez certains chiens, il y a une adresse qu’ils adorent plus que tout : celle de « Papi et Mamie » . Les parents – ou grands-parents – de leurs humains deviennent souvent leurs grands-parents de cœur. Chez ces derniers, les règles sont un peu plus souples, les friandises tombent plus facilement et les caresses semblent ne jamais s’arrêter. Comme des enfants en vacances chez leurs aïeux, ils profitent d’une attention de tous les instants, d’un canapé toujours disponible et d’une main tendre prête à gratouiller derrière les oreilles. A tel point que, lorsque vient l’heure de rentrer à la maison, certains traînent la patte et supplient leur maître de les laisser rester encore un petit peu.

On se souvient de Bishop Ace, ce Pitbull qui sait pertinemment que tout est permis chez sa grand-mère adorée, ou encore de Chewy, le Terre-Neuve qui boude lorsque la sienne ose offrir des câlins à un autre chien que lui.

Cette fois-ci, c'est une femelle Golden Retriever qui se signale par l'attachement qu'elle manifeste à l'égard de la mamie de sa maîtresse. Son nom n'a pas été révélé, mais la chienne apparaît dans une vidéo à la fois tendre et drôle, mise en ligne le 10 février 2026 sur le compte TikTok « @delaniegilbride », où elle est devenue virale en générant 8,3 millions de vues, et relayée par PetHelpful .



@delaniegilbride / TikTok

« Tu fais semblant de ne plus me reconnaître »

Dans cette séquence, elle est donc chez la grand-mère de sa propriétaire et il est l'heure pour elle de rentrer. Sa maîtresse, qui habite Scranton en Pennsylvanie (Etats-Unis), vient la chercher, mais la chienne n'a pas l'intention de se laisser convaincre aussi facilement. « On rentre à la maison », lui répète son humaine, mais elle ne veut rien entendre.

Elle rouspète en aboyant, puis se rapproche de sa mamie qui n'arrange pas la situation en la caressant tendrement et en éclatant de rire. « Tu fais semblant de ne plus me reconnaître », lui dit alors sa propriétaire.

A en juger par la légende de la vidéo, c'est une habitude chez cette chienne : « Un autre jour à me battre pour qu'elle rentre à la maison ».

Voici la vidéo en question :

