« Elle avait toute une vie devant elle », sauvé d'un abattoir illégal, cet ancien cheval de course est finalement adopté

Honey Dollar est une magnifique jument de course, qui a été sauvée de justesse d’un abattoir illégal avec 9 autres compagnons d’infortune, par l’association RMJ. Cette dernière a organisé son voyage depuis Malte vers les îles Shetland, en Écosse, où sa nouvelle famille l’attendait.

« Elle avait toute une vie devant elle, une vie qui a failli lui être volée, déclare Gillian Ironside, son adoptante, à Shetland Times, elle est encore très jeune, à 8 ans, et c'est une magnifique jument alezane. » Baptisée Honey Dollar, la rescapée est un ancien cheval de course qui a été trouvé à Malte dans un camion avec 9 autres compagnons d’infortune. Le véhicule intercepté les conduisait vers un abattoir illégal en Sicile.

« Il existe une importante industrie hippique à Malte et de nombreux chevaux ont été envoyés à l'abattoir une fois qu'ils ne servaient plus à générer des gains pour leur propriétaire, précise Gillian, l’association de sauvetage [RMJ] a accompli un travail considérable pour aider les propriétaires de chevaux de course à lui confier leurs animaux, puis à les faire adopter, principalement au Royaume-Uni. »

© The Shetland Times

Un long voyage vers sa nouvelle maison

Gillian, qui avait déjà adopté un cheval récemment décédé nommé Five O Clock auprès de cette association, souhaitait avec sa fille de 18 ans accueillir un nouvel équidé. Après avoir vu Honey Dollar en vidéo, le duo a pris contact avec RMJ pour lui proposer un foyer sûr et aimant.

C’est ainsi que la belle jument a entrepris un long voyage depuis Malte vers la Sicile, puis jusqu’en Italie continentale, avant de traverser l’Europe et la Manche pour rejoindre Douvres. De là, direction Édimbourg, puis récupération à Aberdeen avant de prendre le ferry pour les îles Shetland. Quelle odyssée !

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Une jument qui « fait preuve d’une confiance remarquable »

Après avoir vécu des épreuves terribles, Honey Dollar se porte à merveille et savoure pleinement sa seconde chance dans les grandes étendues verdoyantes des Shetland.

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« Elle mange, reprend du poids et fait preuve d'une confiance remarquable, conclut Gillian, heureuse d’avoir fait une bonne action, elle a été promenée en main sur la route de Quendale et nous espérons qu'une fois sa condition physique améliorée et qu'elle se sera habituée à sa nouvelle maison, elle pourra être montée. Les prochaines étapes consisteront à organiser l'achat d'une selle, à continuer de gagner sa confiance et d’apprendre à la connaître. »