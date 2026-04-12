Un propriétaire filme le refus de son Caniche lors d'une demande en mariage sur les réseaux (vidéo)

Alors que Matt Oxman venait de faire sa demande en mariage à Ila, sa fiancée, il a voulu inclure leur chienne de 5 ans, Rosie, en lui offrant une fausse bague en peluche. Provoquant le fou rire d’Ila, il s’est vu opposer un refus plutôt théâtral de la part de la femelle Caniche Toy. Une réaction hilarante immortalisée sur Instagram, qui n’a pas manqué d’amuser les internautes.

Résidant près de Washington, Matt Oxman souhaitait simplement inclure sa chienne de race Caniche Toy lorsqu’il a demandé sa fiancée, Ila, en mariage. Dans une vidéo filmée par la jeune femme, on voit le futur marié, un genou à terre, tenant une boîte en peluche ouverte contenant une fausse bague d’engagement. Il offre celle-ci à Rosie, la chienne du couple. Mais le Caniche, bien loin d’être impressionné ou ému, se détourne et secoue vivement la tête, semblant exprimer un refus franc et massif. « Matt voulait inclure notre chienne dans la demande en mariage, car elle occupe une place si importante dans notre relation et notre vie quotidienne ; il nous a donc semblé tout à fait normal qu’elle reçoive elle aussi une “demande en mariage” », expliquait Ila Oxman au média Newsweek.

« On aurait vraiment dit qu’elle disait non »

La scène a de quoi faire rire, d’autant lorsque l’on découvre, qu’en réalité, Rosie est très attachée à son maître. En effet, selon la future mariée, Rosie « ne va pas se coucher tant qu'il n'est pas là, elle l'attend près de la porte et refuse même de passer du temps avec moi sur le canapé en attendant. Elle hurle littéralement quand il franchit la porte. » « Depuis que Matt et moi sommes ensemble, je suis en quelque sorte devenue la cinquième roue du carrosse. Rosie est complètement obsédée par lui » affirmait encore Ila.

Une vidéo visionnée plus de 2,1 millions de fois

C’est sur Instagram que les futurs époux ont décidé de partager cette vidéo aussi drôle que touchante. Vue plus de 2,1 millions de fois, elle a récolté 150K mentions « j’aime » et des centaines de commentaires d’internautes amusés, à l’image de ceux-ci : « Le “non” le plus mignon qu'on ait jamais vu lors d'une demande en mariage », « Les fiançailles sont annulées, la chienne ne l'a pas approuvé », « C'est la chose la plus adorable que j'aie jamais vue », a écrit un utilisateur. « Matt est un vrai bon parti. » Un engouement et des félicitations pour leur engagement qui n’ont pas laissé le couple insensible. Touchés, ils ont assuré avoir adoré les réactions et concluaient : « Pour un nouveau compte, c’est tellement excitant de voir la vidéo atteindre plus d’un million de vues aussi rapidement et de constater que tant de gens s’y identifient. »

ila_and_matt / instagram

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