Devant leur dessin animé préféré, un chiot est tout fier d'émettre ses premiers aboiements qui surprennent ses 2 frères humains (vidéo)

Dans un foyer où règnent la complicité et la bonne humeur, un chiot récemment arrivé vit un instant aussi spontané qu’inoubliable, sous les yeux attendris de ses humains. Une parenthèse de douceur capturée au bon moment.

Premiers pas, premiers fous rires, premiers mots… On n’oublie jamais les premières fois de nos enfants. Celles de nos amis à fourrure sont tout aussi mémorables, car eux aussi sont des membres aimés et importants de nos familles. Lauren Nunez, alias “@laurnunez” sur TikTok, est assurément du même avis. Elle a d’ailleurs eu la bonne idée de filmer un moment extrêmement touchant et précieux, impliquant son chiot et ses 2 enfants.

Le petit canidé en question est un Goldendoodle de 2 mois répondant au nom de Brody. Il venait à peine d’être adopté et s’était tout de suite fait une place de choix au sein de ce foyer joyeux et chaleureux.

Récemment, les garçons se sont installés dans le salon pour regarder leur série animée préférée, la “Paw Patrol, la Pat'Patrouille” en l’occurrence à la télévision, juste après leur petit-déjeuner. Une séance de visionnage matinale à laquelle Brody était visiblement tout heureux de participer, confortablement assis entre ses 2 grands frères humains.

C’est à ce moment-là qu’il a émis ses tout premiers aboiements, à la surprise et à la plus grande joie des garçons et de leur maman. A-t-il été encouragé à le faire en voyant à l'oeuvre les courageux chiens sauveteurs de “La Grande Vallée” ? Marcus, Zuma et le reste de l’équipe l’ont probablement inspiré, en effet.



@laurnunez_ / TikTok

Fierté et rires

Quoi qu’il en soit, Brody était clairement très fier d’avoir aboyé comme un grand et découvert sa voix. En regardant les images attentivement, on peut effectivement se rendre compte qu’il remue la queue, pendant que les enfants rient.

Voici la vidéo en question, mise en ligne le 23 décembre 2025 sur TikTok et relayée par PetHelpful :

La scène est à la fois drôle et pleine de tendresse. La joie du petit Goldendoodle et celle qu’il suscite auprès de ses humains sont communicatives.

Un chiot commence généralement à “aboyer” entre 2 et 3 semaines, mais il s’agit surtout de couinements et de grognements à cet âge-là. Ce n’est que vers 6 à 8 semaines qu’il pousse ses premiers véritables aboiements, comme l’a fait Brody.