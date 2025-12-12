Négligée et maltraitée pendant plusieurs années, cette adorable chienne trouve enfin le bonheur auprès de sa famille d’accueil

Bea n’a pas eu une vie très facile… Coincée aux mains d’une personne maltraitante durant toutes les premières années de sa vie, la chienne a dû s’adapter à des conditions de vie désastreuses avant de finalement être libérée. Depuis, elle connaît enfin le véritable amour et la signification des mots “paix” et “sérénité”.

On ignore quel âge avait exactement Bea lorsqu’une branche de la RSPCA située à Rhondda Cynon Taff (Pays de Galles) est intervenue pour la sauver. Depuis plusieurs années, la chienne vivait dans la maison de l’enfer avec un congénère et de nombreux chats. Lorsque les bénévoles sont arrivés sur place, ils ont constaté que les animaux vivaient dans leurs excréments. Une odeur pestilentielle subsistait dans la maison et les animaux étaient tous bien trop maigres. Bea, quant à elle, souffrait de graves problèmes cutanés liés à des parasites externes, en plus de son rachitisme… Immédiatement, la petite femelle a été transportée chez un vétérinaire où elle est restée plusieurs jours afin de subir divers soins et traitements.

© Wales 247

La découverte du bonheur

Une fois stabilisée, elle a été confiée aux mains de Katie Jones, bénévole et famille d’accueil pour le refuge. Selon le média Wales 247 , c’est en apprenant la terrible histoire de Bea que la jeune femme s’est portée volontaire pour la recueillir et lui offrir enfin une vie descente entourée de douceur et d’amour.

Pendant que Bea retrouvait du poil de la bête chez sa bienfaitrice, son propriétaire était jugé et condamné. Par chance, il a officiellement perdu la garde des quadrupèdes et tous ont ainsi pu être proposés à l’adoption par la suite.

“C’est un délice”

À la suite de cette décision, et sans réfléchir un instant, Katie et son compagnon ont décidé de signer les papiers pour adopter officiellement la jolie Bea. “Nous savions depuis le début que nous voulions l'adopter (...) Mon partenaire l'a dressée et j'étais enceinte à l'époque. Elle est si bien élevée, c'est un délice !”, racontait alors la bonne samaritaine. D’une gentillesse infinie et toujours joyeuse malgré son lourd passé, la chienne a su gagner le cœur de ses bienfaiteurs. En quelques jours à peine, elle faisait déjà partie de la famille et il était hors de question pour Katie de se séparer d’elle. Aujourd’hui, Bea coule des jours heureux aux côtés de sa nouvelle famille et dans un foyer doux et chaleureux.