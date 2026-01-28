Chaque jour, cette chienne franchit la rue pour passer du temps avec une famille qui n’est pas la sienne (vidéo)

Khloe est une chienne de type Doodle au cœur débordant d’affection. Sans jamais avoir été officiellement invitée, elle s’est fait une place toute particulière dans le quotidien d’une famille qui n’est pourtant pas la sienne. Leur relation est particulièrement touchante.

Les histoires de chiens sont souvent émouvantes, mais certaines ont ce petit supplément d’âme qui touche droit au cœur. Celle de Khloe, une adorable Doodle (Goldendoodle ou Labradoodle), en fait indéniablement partie. Cette chienne sociable a pris l’habitude de se promener librement dans son quartier, jusqu’au jour où elle est tombée sous le charme d’une famille vivant à seulement quelques maisons de chez elle.

Depuis, Khloe ne se contente plus de passer dire bonjour aux maîtres des lieux. Elle s’invite presque naturellement dans leur quotidien, comme si elle avait toujours fait partie du décor. Dans une vidéo (ci-dessous) partagée le 9 janvier 2026 sur le compte TikTok de Katelyn (@katelynp512), la mère de famille, et relayée par PetHelpful , on la découvre rayonnante de bonheur, courant et sautant autour des 2 jeunes fils de cette dernière pendant qu’ils jouent au basket devant la maison. La chienne participe à la partie avec un enthousiasme communicatif, remuant la queue en suivant les moindres faits et gestes des garçons.

@katelynp512 The first few times she came over, we found out where she lived and brought her home. We then found out her name is Khloe. After about 5 times of bringing her back home, we stopped & now she just comes and goes as she pleases lol. ? Cinema - ???????????????????????? ????

Très vite, les frontières entre “chienne du voisin” et “membre de la famille” se sont estompées. Khloe joue avec les enfants un peu comme si elle était leur sœur, se blottit contre la maman pour des moments de tendresse et n’hésite pas à grimper dans la camionnette du papa, persuadée d’être à sa place. Pourtant, sa véritable famille vit toujours 3 maisons plus loin.

Au début, la maîtresse de maison raccompagnait systématiquement Khloe chez elle, pensant qu’il s’agissait de visites occasionnelles. Toutefois, la chienne revenait inlassablement, jour après jour. Face à cette routine et à l’absence de réaction de ses propriétaires, tout le monde a fini par accepter cette cohabitation un peu particulière.

Une double vie assumée et largement soutenue

Khloe partage ainsi son temps entre 2 foyers depuis plus d’un an. Elle a même vécu une grande première récemment ; elle a passé la nuit chez sa famille de cœur.

A lire aussi : Un chien errant vole une peluche dans un magasin, des clients se cotisent pour la lui offrir comme cadeau (vidéo)



@katelynp512 / TikTok

Sur TikTok, les internautes ont été nombreux à réagir en commentaires à cette relation unique. Beaucoup estiment que, même si Khloe a déjà un foyer officiel, ces garçons sont devenus “ses” enfants. D’autres racontent des expériences similaires, notamment dans des quartiers calmes ou ruraux, où certains chiens choisissent eux-mêmes de fréquenter plusieurs familles.