Ce Bouledogue Anglais refuse d’aider son maître, mais se précipite pour porter les courses lorsque sa maîtresse lui demande (vidéo)

Jupiter, le Bouledogue Anglais, a son humain préféré et c’est sans aucun doute sa maman, qu’il aide avec grand plaisir tous les jours, y compris au moment du retour des courses. Les propriétaires du chien se sont amusés à filmer une scène très drôle, montrant à quel point Jupiter est dévoué à l’égard de sa maman humaine.

Au début de la vidéo, on pourrait penser que les tâches ménagères ne sont pas du tout une passion pour Jupiter. Quelques secondes après, on découvre qu’elles peuvent être l’objet d’un grand plaisir, l’objectif final et le commanditaire étant vraisemblablement très importants.

Un chien qui sait ce qu’il veut

Jupiter sait ce qu’il veut, c’est le moins que l’on puisse dire face aux images publiées sur le compte TikTok « @jupiterthebulldog » et relayées par Paw Nation. Ses parents viennent de revenir de courses au supermarché, et son papa lui demande de l’aide pour transporter les achats jusqu’à à la maison. Jupiter refuse catégoriquement, avec un langage corporel vraiment très clair : il se tourne et s’en va, avec une expression qui montrerait presque son mécontentement.

Un peu plus tard, on assiste à un revirement de situation vraiment très amusant.

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@jupiterthebulldog / TikTok

Si c’est toi, j’accepte

Alors que papa n’a pas rencontré de succès, c’est tout le contraire pour maman, qui pourrait tout demander à Jupiter. La preuve, elle lui demande de porter les courses, et le chien s’exécute avec grand plaisir, mettant en avant un vrai sentiment de fierté.

Les propriétaires s’en amusent évidemment, et reconnaissent à travers la publication que maman est vraisemblablement l’humain préféré de la maison. La légende souligne la scène avec humour : « Quand maman aura besoin d’aide, je serai là. Papa, tu as des bras et des jambes ».

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Le chien a-t-il vraiment un humain préféré ?

Les études sur le sujet se sont multipliées ces dernières années, mettant en avant, avec nuance, une certaine hiérarchie dans les relations du chien. Affirmer qu’il a une personne préférée serait peut-être exagéré, même si quelques comportements sont déterminants, comme :