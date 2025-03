Deux passionnées d'animaux lancent une collecte pour donner vie à Animeo, une plateforme qui simplifie l'accès aux soins de votre petit compagnon

Une plateforme, qui simplifie l’accès aux soins de votre animal de compagnie ? C’est le projet de Romane Haller et Constance Tian. Avec Animeo, vous pourrez bénéficier gratuitement de nombreux services, comme un carnet de soins digitalisé, des rappels de vaccins et des prises de rendez-vous avec des professionnels certifiés. Pour lui permettre de voir le jour, le duo lance sa campagne de financement participatif sur Ulule.

Mettre la patte sur un professionnel de confiance pour la santé, l’éducation ou encore le bien-être de votre animal n’est pas toujours une sinécure. De même, vous avez peut-être déjà oublié son carnet de santé, manqué un rendez-vous ou oublié un rappel de vaccin. Et si on vous disait que tout cela n’arrivera plus ?

Romane Haller et Constance Tian, 2 passionnées du secteur animalier, ont conçu une plateforme 100 % gratuite et tout-en-un qui a du chien pour simplifier l’accès aux soins de votre petit compagnon. Retenez bien ce nom, Animeo, qui vous permettra :

De prendre rendez-vous avec des professionnels certifiés, qui respectent le bien-être de votre poilu.

De recevoir des rappels de rendez-vous, de traitements ou de vaccins.

D’avoir un carnet de soins digitalisé et partageable à portée de patte.

D’obtenir un rendez-vous d’urgence.

De bénéficier de conseils et d’articles d’experts.

De découvrir des marques à prix réduit.

Une plateforme qui facilite aussi la vie des personnes travaillant pour le bien-être des animaux

Vétérinaires, ostéopathes, éducateurs, comportementalistes… Romane et Constance ont réuni une équipe d’experts engagés pour améliorer votre vie, mais aussi celle de votre fidèle compagnon.

En plus d’avoir été construit avec des spécialistes de l’univers animalier, Animeo a également été créé pour faciliter, automatiser et personnaliser les prestations des professionnels. À l’instar des propriétaires d’animaux, ils pourront profiter gratuitement des services proposés par la plateforme, comme :

Un agenda intelligent pour les cliniques, les itinérants et les services à distance.

Des rappels automatisés pour tous leurs rendez-vous.

Une édition de comptes-rendus, de devis et de factures, simplifiés et partageables.

Un suivi client pour accéder à l’historique de tous leurs rendez-vous.

Une visibilité accrue auprès des « pet parents ».

Des avantages uniques auprès de nombreuses marques engagées.

« Animeo, c’est aussi soutenir ceux qui prennent soin de nos compagnons au quotidien et s’engagent dans leur bien-être », précise Romane.

Une campagne de crowdfunding sur Ulule

Pour donner vie à la plateforme regroupant rendez-vous, carnet de soins, articles et conseils de pros vérifiés, le duo a ouvert une campagne de financement participatif sur Ulule. Lancée le 4 mars, la collecte a été construite avec de nombreux partenaires, comme Cani-gourmand, Défense de l’animal, Woopets, Kiweeto, My Pet Agency, Woofest, Lump mediaou encore Doggy Worky ; et a pour objectif de récolter au moins 15 000 € d’ici le 12 avril.

Vous souhaitez donner un coup de patte ? Vous pouvez participer au financement en réalisant un don libre ou en choisissant l’une des 5 contreparties proposées (25 €, 50 €, 150 €, 350 € ou 700 €) qui vous permettent de gagner des cadeaux exclusifs. Guide sous forme d’e-book truffé de conseils de pros, cartes cadeau, bons de réduction, produits d'hygiène et de soins, billet pour des événements, livre, magazines… Découvrez les surprises qui vous attendent sur le site ulule.com !

L'autre bonne nouvelle ? 1 % de la cagnotte sera reversé aux associations partenaires : Kiweeto, La Garenne de Maya, Solidarité Peuple Animal, Unanimaux et Défense de l'Animal. « Plus le montant de notre cagnotte sera élevé, plus le montant reversé à nos associations partenaires sera haut ! », conclut Romane Haller.