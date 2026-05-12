Ce Golden Retriever refuse de quitter la maison et sa famille apprend quelques heures plus tard le décès de la grand-mère (vidéo)

Le comportement anxieux et déterminé de Charlie a trouvé sa justification quelques heures plus tard : au moment de l’annonce du décès de cette parente qui comptait beaucoup dans sa vie. Sa propriétaire, qui l’avait confié à sa mère pour la journée, n’a jamais vu son chien aussi têtu. D’abord amusée, elle a finalement compris que Charlie avait senti la suite des événements.

Lauren Lieberman vit à Montréal (Canada), avec son Golden Retriever, fan de neige, explique Newsweek. Elle a l’habitude de confier son chien à ses parents, et généralement, lorsqu’elle vient le récupérer, tout se passe de manière très fluide. Cette fois-là, il était impossible de faire entendre raison au grand chien.

« Il n’a jamais agi comme ça auparavant »

D’ordinaire, explique Lauren : « Il est toujours content de partir avec moi ». La vidéo du moment, qui fait office de preuve, nous permet de constater que Charlie n’est vraiment pas décidé à partir. Devant la porte d’Hali, la mère de Lauren, le chien reste immobile. Les tentatives pour le faire repartir son nombreuses. Hali a tenté d’appâter le chien avec des friandises, mais rien de tout cela n’a fonctionné. Lauren a tenté de dire à sa mère de fermer la porte, a tiré sur la laisse, mais Charlie n’était toujours pas décidé à partir.

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« C’est pour ça qu’il agissait comme ça »

Quelques heures après cet épisode atypique, Lauren a appris une bien triste nouvelle : le décès de Gloria, sa grand-mère. Selon elle, Charlie a senti ce moment arriver, son lien étant très fort avec la dame âgée. C’est avec beaucoup d’émotion que Lauren se remémore les bons moments passés chez sa grand-mère, se souvenant que son chien « courrait directement vers sa porte et l’attendait ».

Lauren et sa mère ont compris a posteriori la raison du comportement de Charlie.

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@laurencodyandcharlie / Instagram

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