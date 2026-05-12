Ce Golden Retriever refuse de quitter la maison et sa famille apprend quelques heures plus tard le décès de la grand-mère (vidéo)
Le comportement anxieux et déterminé de Charlie a trouvé sa justification quelques heures plus tard : au moment de l’annonce du décès de cette parente qui comptait beaucoup dans sa vie. Sa propriétaire, qui l’avait confié à sa mère pour la journée, n’a jamais vu son chien aussi têtu. D’abord amusée, elle a finalement compris que Charlie avait senti la suite des événements.
Lauren Lieberman vit à Montréal (Canada), avec son Golden Retriever, fan de neige, explique Newsweek. Elle a l’habitude de confier son chien à ses parents, et généralement, lorsqu’elle vient le récupérer, tout se passe de manière très fluide. Cette fois-là, il était impossible de faire entendre raison au grand chien.
« Il n’a jamais agi comme ça auparavant »
D’ordinaire, explique Lauren : « Il est toujours content de partir avec moi ». La vidéo du moment, qui fait office de preuve, nous permet de constater que Charlie n’est vraiment pas décidé à partir. Devant la porte d’Hali, la mère de Lauren, le chien reste immobile. Les tentatives pour le faire repartir son nombreuses. Hali a tenté d’appâter le chien avec des friandises, mais rien de tout cela n’a fonctionné. Lauren a tenté de dire à sa mère de fermer la porte, a tiré sur la laisse, mais Charlie n’était toujours pas décidé à partir.
« C’est pour ça qu’il agissait comme ça »
Quelques heures après cet épisode atypique, Lauren a appris une bien triste nouvelle : le décès de Gloria, sa grand-mère. Selon elle, Charlie a senti ce moment arriver, son lien étant très fort avec la dame âgée. C’est avec beaucoup d’émotion que Lauren se remémore les bons moments passés chez sa grand-mère, se souvenant que son chien « courrait directement vers sa porte et l’attendait ».
Lauren et sa mère ont compris a posteriori la raison du comportement de Charlie.
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@laurencodyandcharlie / Instagram
Comment aider un chien dans la gestion d’un deuil ?
Traverser un deuil est une lourde épreuve pour un chien. Voici comment vous pouvez l’aider :
- Préserver sa routine habituelle : repas, promenades, cela confère une sensation de sécurité au chien
- Passer du temps avec lui
- Lui offrir des stimulations régulières : de longues promenades, des moments de jeu, pour faire fuir le stress
- Respecter son rythme : certains chiens ont besoin de plus de temps que d’autres pour gérer ce moment difficile
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
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