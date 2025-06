Pour sauver 6 chiots errants découverts sur la route, ces cyclistes les cachent dans leurs maillots et pédalent 20 km (vidéo)

Par une journée ordinaire à vélo, ils ont sauvé et changé 6 vies à jamais. Andrea et Juan Carlos ne s’attendaient pas à faire une telle rencontre sur les routes montagneuses de Zapopan au Mexique. Ce qu’ils ont découvert ce jour-là allait profondément les marquer.

Passionnés de cyclisme, Andrea Ramos et Juan Carlos Parra Q parcourent régulièrement les sentiers escarpés de Zapopan, dans l’Etat de Jalisco au Mexique. Ces virées sportives, propices à l’aventure, leur offrent parfois bien plus que de simples défis physiques. Un jour, le duo a vécu un moment bouleversant et qu’il n’oubliera sans doute jamais.

Sur la route, leur attention a soudainement été attirée par une petite troupe de chiots errants. Il y en avait 6. Curieusement confiants, les petits se sont approchés en remuant la queue, à la recherche d’un peu de chaleur humaine. Andrea et Juan Carlos se sont arrêtés, émus et sous le charme de ces adorables boules de poils. Impossible pour eux de continuer leur route sans agir. Après avoir recherché, en vain, la mère des petits canidés dans le secteur, les 2 cyclistes ont dû se rendre à l’évidence ; les chiots étaient livrés à eux-mêmes.



ABC News / Instagram

Une solution improvisée et pleine d’amour

Comment transporter 6 chiots à vélo, alors qu’il leur restait encore 20 kilomètres à parcourir ? Déterminés, les 2 amis ont trouvé une idée aussi simple qu’astucieuse : glisser 3 chiots chacun sous leur maillot de cycliste. Ainsi protégés, les petits quadrupèdes ont été ramenés en sécurité chez une connaissance du binôme.



ABC News / Instagram

Les chiots étaient affaiblis et couverts de parasites. Andrea les a soignés avec dévouement. L’attachement a été immédiat, si bien qu’elle a décidé d’adopter 4 d’entre eux. Juan Carlos en a pris un 5e, tandis qu’un ami est devenu le propriétaire du dernier.

Appelés Rita, Roberta, Ramona, Rogelio, Rigo et Roman, les chiots coulent aujourd’hui des jours heureux auprès de leurs sauveurs. Cela fait un an que leur vie a changé grâce à 2 cyclistes au grand cœur.

Cette belle histoire, rapportée par PetHelpful, est une merveilleuse leçon d’humanité qui rappelle que même les gestes les plus modestes peuvent transformer des destinées. Elle est à découvrir dans la vidéo ci-dessous, postée sur le compte Instagram d'ABC News :

