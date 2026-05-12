Un chiot fugueur de 7 mois retrouve sa maîtresse après une apparition surprise dans un match de football (vidéo)

Début mai, un moment aussi inattendu qu’attendrissant a marqué le championnat de football de première division argentine. Lors d’un match disputé au stade de Rosario Central, un chiot fugueur de 7 mois a fait une apparition surprise sur la pelouse, interrompant brièvement la rencontre. C'est grâce aux images relayées sur les réseaux sociaux, que le toutou a finalement pu retrouver sa maîtresse.

C’est une scène pour le moins insolite à laquelle ont récemment assisté des joueurs de football et leurs spectateurs en Argentine. Lors du match de première division opposant Rosario Central à Club Atlético Tigre, la rencontre a été brièvement interrompue par un invité inattendu : un chien. Après s'être échappé de son domicile, l’animal s’est en effet retrouvé sur la pelouse de l’Estadio Gigante de Arroyito, le stade de Rosario Central, attirant immédiatement tous les regards.

Une interruption inattendue

Il n’a fallu attendre que 13 minutes pour que ce match de foot bascule, lorsqu'un chiot de 7 mois a soudainement fait irruption sur la pelouse. Sans la moindre hésitation, la boule de poils a commencé à déambuler entre les joueurs, allant même jusqu’à tenter de jouer avec le ballon, comme s’il voulait participer à la rencontre.

© @oliviafunes / Instagram

Amusés, les spectateurs ont transformé ce moment en véritable fête, scandant des « olé » à chaque esquive du petit intrus face aux agents de sécurité et aux joueurs qui tentaient gentiment de l’attraper.

Le chiot a finalement quitté le terrain par lui-même, après quelques minutes de « spectacle » qui ont fait fondre les tribunes. Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là...

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Des retrouvailles inattendues grâce aux réseaux sociaux

Très vite, cette scène a fait le tour des réseaux sociaux. Les images de ce jeune chien courant joyeusement sur la pelouse ont attendri des milliers d’internautes.

Dans une vidéo partagée par Olivia Funes puis relayée par Le Parisien, on pouvait par exemple lire dans la légende : « Olé le meilleur joueur. Quelqu'un sait ce qui lui est arrivé ? Il a un collier et il a l'air très bien soigné ». Ces indices laissaient en effet penser que ce toutou appartenait à une famille probablement inquiète de sa disparition. Et c’était effectivement le cas !

© @oliviafunes / Instagram

Grâce aux images largement diffusées sur les réseaux sociaux, sa propriétaire l’a rapidement reconnu : le jeune chien prénommé Coco avait en réalité fugué lors d’une promenade.

Émue, elle a confirmé son identité en ligne, permettant ainsi des retrouvailles aussi inattendues qu’heureuses. « Coco, le joueur du match, est de retour à la maison. Merci beaucoup pour le partage », a-t-elle conclu avec gratitude. Un touchant dénouement pour cette drôle d’escapade !

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L’info Woopets - Que faire si votre chien fugue ?

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