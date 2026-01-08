Arrivées au refuge après une expulsion, 2 sœurs Pitbull se consolent sans se quitter en attendant un même foyer (vidéo)
Arrachées à leur vie d’autrefois, 2 chiennes au lien fusionnel affrontent ensemble une pénible épreuve. Leur histoire, empreinte de tendresse et de résilience, a récemment touché le cœur de milliers d’internautes.
Nadia et Snow Bear sont d’inséparables sœurs Pitbull à l’histoire déchirante. Elles avaient une famille et une maison, mais leur monde s’était écroulé du jour au lendemain. Leurs propriétaires avaient, en effet, été expulsés de leur logement. Les 2 chiennes ont alors été amenées au refuge du service animalier du comté de Fulton (Fulton County Animal Services), à Atlanta dans l’Etat de Géorgie (Etats-Unis), avec les 2 autres chiens de la famille.
Cette épreuve a été particulièrement difficile pour elles, mais elles peuvent compter l’une sur l’autre pour se soutenir et se réconforter mutuellement. Grâce à leur merveilleuse complicité, elles trouvent la force de remonter tout doucement la pente, même si s’adapter à la vie au refuge est tout sauf simple.
Leur parcours a ému de très nombreuses personnes, à commencer par Brian Kichton, un athlète pratiquant le strongman. Cette véritable montagne de muscles est un grand amoureux des chiens, en particulier ceux qui attendent leur chance dans les refuges. Il leur consacre bon nombre de vidéos sur son compte TikTok “@brian_kichton_strongman”, mettant sa notoriété à leur service pour les aider à trouver des familles aimantes.
Une scène qui fend le coeur
Le 8 décembre 2025, ce sont donc Nadia et Snow Bear qui ont fait l’objet de l’une de ses publications. Une vidéo extrêmement touchante, puisqu’on les y voit endormies, blotties l’une contre l’autre dans leur box.
La séquence, que relaie PetHelfpul, est devenue virale, ayant généré près d’un million de vues. La voici :
Tout le monde espère voir ces 2 chiennes trouver un foyer chaleureux leur permettant de rester ensemble. Certains internautes ayant commenté la vidéo ont même proposé de sponsoriser leur adoption. En d’autres termes, payer les frais pour que leur futur adoptant n’ait rien à régler au refuge.
Les prochaines semaines seront certainement porteuses de bonnes nouvelles pour cet adorable duo.
Invité a écrit : 2 h
Quel moche monde!
Dehors.
Courage aux humains qui doivent vivre ça ! Plus de lieu de vie, plus ses animaux !
