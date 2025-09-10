« J’ai pris cette rencontre comme un signe du destin », ce musicien a perdu son chien il y a 6 mois et découvre un chiot de 3 semaines abandonné sous un banc (vidéos)

La perte de son compagnon à 4 pattes est toujours un événement douloureux à surmonter. Il faut bien souvent des semaines, voire des mois pour s’en remettre. Et puis, parfois, le hasard ou le destin se charge de nous rappeler que la vie continue et, surtout, que d’autres boules de poils peuvent avoir besoin d’aide.

Bentley Robles est musicien et membre du groupe Tears & Gearz. Alors qu’il était en tournée aux États-Unis, l’artiste a découvert une minuscule boule de poils abandonnée sous le banc d’un parc au Texas. N’écoutant que son cœur, il a tout simplement décidé de prendre en charge la pauvre créature sans défense qu’il baptisera Louie.

Habitué à publier son actualité sur Instagram, Bentley n’a pas résisté à l’envie de présenter son petit protégé à toute sa communauté. Dans une vidéo reprise par Dog Time , il avoue qu’il a “pris [cette rencontre] comme un signe du destin”. En effet, il venait de perdre son chien seulement 6 semaines auparavant.

Aussitôt après ce sauvetage, le chiot a été emmené chez le vétérinaire. Celui-ci a confirmé que le petit était âgé de 3 semaines, et qu’il avait probablement ouvert les yeux il y a quelques jours. Pour le moment sans dent, Louie a encore besoin d’être nourri au biberon . Il doit également être stimulé pour faire ses besoins, n’étant pas encore autonome. En ce qui concerne la race du toutou, le praticien a déclaré qu’il s’agissait d’une “sorte de chien miniature”.

Il restait un ultime défi à affronter pour notre duo : rentrer à la maison. En effet, Bentley habite à New-York, mais lui et Louie se trouvaient à près de 3.000 kilomètres. Hors de question de prendre l’avion, étant donné le jeune âge de la boule de poils. Le retour se fera donc en voiture, lors d’un périple de plus de 30 heures à travers le pays. Le chanteur en est conscient, le voyage sera long. Mais pour lui, son petit chien “en vaut la peine”.

Depuis cette heureuse rencontre, Louie vit une existence paisible, entouré d’amour. Il est même en passe de devenir lui aussi une star, son maître postant régulièrement des vidéos du chiot pour tenir ses fans au courant.