« Il a senti que Jono n’allait pas bien… », un Corgi grognon surprend sa famille en réconfortant son frère malade (vidéo)

D’habitude, Angus est plutôt du genre distant et solitaire. Mais lorsqu’il a compris que Jono, son petit frère poilu, ne se sentait pas très bien en revenant d’une visite chez le vétérinaire, le petit Corgi a surpris tout le monde en lui faisant un tendre câlin pour le réconforter.

Originaires de Seattle (États-Unis), Angus et Jono sont 2 adorables Corgis qui font chaque jour la joie de Marian et Davis Phan. Selon eux, les 2 frères partagent une dynamique typique entre un aîné et un cadet et ils ne pourraient pas être plus différents l’un de l’autre.

2 frères très différents

Angus, le grand frère âgé de 9 ans, n’est pas du genre démonstratif et préfère souvent rester seul, tandis que son petit frère Jono déborde d’affection et cherche sans cesse à partager des moments avec son aîné. Parfois, il tente même de se glisser dans le lit d’Angus pour des câlins, provoquant quelques grognements, mais Angus finit toujours par céder et lui faire de la place.

© @thecorgistory / Instagram

Le contraste entre leurs personnalités est saisissant : Jono, tendre et sociable, adore dormir, manger et rencontrer d’autres chiens, alors qu’Angus, plus réservé, aime courir et nager avec énergie.

Toutefois, malgré leurs différences, leur lien est profond et touchant. La preuve : Angus sait être là pour son petit frère quand il en a le plus besoin.

© @thecorgistory / Instagram

Un geste de tendresse inattendu

Dernièrement, Jono a traversé de nombreux problèmes de santé, dont un épanchement chyleux, qui provoquait une accumulation de liquide dans sa cage thoracique et rendait sa respiration difficile.

Après plusieurs interventions pour drainer ce liquide, ses maîtres ont enfin reçu une bonne nouvelle : Jono a bien réagi à un médicament destiné à réduire l’épanchement et il va mieux désormais.

© @thecorgistory / Instagram

Mais ce qui a vraiment touché sa famille, c’est la réaction inattendue d’Angus, son frère aîné habituellement distant : en effet, à la sortie d'une visite chez le vétérinaire, il s’est approché de Jono et l’a pris dans ses pattes, lui offrant un geste de réconfort aussi surprenant qu’émouvant.

« J’ai immédiatement fondu en larmes », a confié Marian Phan à The Dodo. C’était la première fois que ce toutou généralement « grognon » manifestait de l'affection envers son jeune frère.

« Je pense qu’il a senti que Jono n’allait pas bien à ce moment-là », a déclaré sa maîtresse. « Le fait qu'Angus ait su que Jono avait vraiment besoin d'amour à ce moment-là est vraiment touchant », a-t-elle poursuivit. « Malgré leurs différences, l'amour fraternel est indéfectible entre ces 2 chiens. »

Quels que soient les obstacles, c'est certain, Angus et Jono pourront toujours compter l’un sur l’autre !