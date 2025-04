Sous un banc dans un parc avec son chaton, elle attendait en silence que quelqu’un vienne les sauver

Meg et son chaton ont été découverts dans un parc par des passants inquiets. Récupéré par des bénévoles, le duo a repris des forces et s’est épanoui dans sa maison d’accueil. En apprenant à connaître les boules de poils, leurs bienfaiteurs ont compris qu’elles n’avaient pas toujours vécu dans la rue et qu’elles avaient probablement été abandonnées.

Meg, une mère chatte au pelage bicolore, a passé des moments difficiles dehors. La pauvre n’avait pas de quoi se nourrir et ne pouvait pas non plus satisfaire les besoins de son chaton, Mog. Des passants bienveillants les ont repérés dans un parc et leur ont apporté de la nourriture. Ils ont aussi pris soin de contacter l’association Stray Cat Club, basée à Londres (Royaume-Uni), afin qu’ils soient placés en sécurité.

Selon les membres de celles-ci, le duo aurait passé plus d’une journée près d’un banc à attendre que quiconque le découvre. Des promeneurs de chiens ont fini par le remarquer et ont contacté les sauveteurs. Lesquels se sont hâtés de rejoindre les lieux pour secourir les félins.

Un abandon évident

Ces derniers ont rejoint une famille d’accueil au sein de laquelle ils ont reçu tous les soins dont ils avaient besoin. Meg, la maman chatte, avec quelques soucis médicaux pour lesquelles elle a été soignée. Elle était aussi très maigre, mais son appétit vorace l’a aidée à reprendre du poids rapidement. Mieux dans ses pattes, la féline a progressivement dévoilé sa personnalité.

Ses hôtes ont été surpris de constater qu’elle était extrêmement amicale et en demande d’affection. Elle appréciait fortement la compagnie des humains, qu’elle recherchait beaucoup d’ailleurs. Pour ses bienfaiteurs, il était évident qu’elle avait une famille autrefois, mais que celle-ci l’avait laissé tomber : « Tous deux sont amicaux et manifestement habitués à la compagnie humaine. C'est déchirant de penser qu'ils ont été abandonnés, mais c'est leur réalité », indiquait l’association.

A lire aussi : 2 chats de refuge aux tempéraments diamétralement opposés se lient d'amitié et commencent une nouvelle vie ensemble

The Stray Cat Club / Facebook

Les membres de cette dernière ont désormais pour mission de lui trouver, tout comme à son petit, des propriétaires qui l’aimeront et ne l’abandonneront pas. C’est également tout le bonheur que nous lui souhaitons !