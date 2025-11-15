Après avoir vaincu la parvovirose et la maladie de Carré, ce jeune chien attend enfin une famille aimante

Contre toute attente, ce jeune chien a vaincu non pas une, mais 2 maladies potentiellement mortelles. Aujourd’hui tiré d’affaire, il attend une seconde chance auprès d’une famille prête à lui offrir l’amour qu’il mérite. Son incroyable parcours inspire l’admiration et le respect.

A son arrivée au refuge Richmond Animal Care and Control en Virginie (Etats-Unis), Marshal était particulièrement mal en point. Ce chien d’un an était, en effet, atteint de parvovirose, une maladie contagieuse qui affecte surtout les chiots et les jeunes chiens non vaccinés. Causée par le parvovirus canin de type 2 (CPV-2), elle peut être fatale, notamment si elle n’est pas traitée rapidement.



Richmond Animal Care and Control / Facebook

Marshal a été mis sous traitement. Sa survie n’était pas garantie, mais il a réussi à surmonter cette épreuve. Toutefois, des symptômes persistaient, si bien qu’il a dû recevoir des perfusions et nécessité des analyses. Ces dernières ont révélé qu’il était également atteint de la maladie de Carré, contagieuse et potentiellement mortelle, elle aussi.

Elle est provoquée par un paramyxovirus, un virus proche de celui de la rougeole chez l’être humain. D’après le Richmond Animal Care and Control, Marshal est le premier cas confirmé de maladie de Carré dans ce refuge.

Là encore, il a été soigné et a déjoué tous les pronostics en venant à bout du virus.

“Un véritable miracle”

“Comment est-il possible de survivre à la parvovirose et à la maladie de Carré, nous demanderiez-vous ? Marshal est un véritable miracle !”, peut-on lire sur la page Facebook du Richmond Animal Care and Control.



Richmond Animal Care and Control / Facebook

Marshal suscite l’admiration de tous ceux qui prennent soin de lui ou l’ont croisé au refuge. Il a achevé sa période de quarantaine et a été officiellement déclaré guéri. De ce fait, il peut désormais être proposé à l’adoption.

