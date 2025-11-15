Après avoir vaincu la parvovirose et la maladie de Carré, ce jeune chien attend enfin une famille aimante
Contre toute attente, ce jeune chien a vaincu non pas une, mais 2 maladies potentiellement mortelles. Aujourd’hui tiré d’affaire, il attend une seconde chance auprès d’une famille prête à lui offrir l’amour qu’il mérite. Son incroyable parcours inspire l’admiration et le respect.
A son arrivée au refuge Richmond Animal Care and Control en Virginie (Etats-Unis), Marshal était particulièrement mal en point. Ce chien d’un an était, en effet, atteint de parvovirose, une maladie contagieuse qui affecte surtout les chiots et les jeunes chiens non vaccinés. Causée par le parvovirus canin de type 2 (CPV-2), elle peut être fatale, notamment si elle n’est pas traitée rapidement.
Richmond Animal Care and Control / Facebook
Marshal a été mis sous traitement. Sa survie n’était pas garantie, mais il a réussi à surmonter cette épreuve. Toutefois, des symptômes persistaient, si bien qu’il a dû recevoir des perfusions et nécessité des analyses. Ces dernières ont révélé qu’il était également atteint de la maladie de Carré, contagieuse et potentiellement mortelle, elle aussi.
Elle est provoquée par un paramyxovirus, un virus proche de celui de la rougeole chez l’être humain. D’après le Richmond Animal Care and Control, Marshal est le premier cas confirmé de maladie de Carré dans ce refuge.
Là encore, il a été soigné et a déjoué tous les pronostics en venant à bout du virus.
“Un véritable miracle”
“Comment est-il possible de survivre à la parvovirose et à la maladie de Carré, nous demanderiez-vous ? Marshal est un véritable miracle !”, peut-on lire sur la page Facebook du Richmond Animal Care and Control.
Richmond Animal Care and Control / Facebook
Marshal suscite l’admiration de tous ceux qui prennent soin de lui ou l’ont croisé au refuge. Il a achevé sa période de quarantaine et a été officiellement déclaré guéri. De ce fait, il peut désormais être proposé à l’adoption.
A lire aussi : Ce précieux moment durant lequel ce cheval rencontre son nouvel acolyte chiot pour la première fois (vidéo)
On lui cherche une famille aimante pour toujours. Marshal s’entend très bien avec les enfants, les chats et les autres chiens. “Il est câlin et adorable, et vous aurez la meilleure anecdote à raconter lors de vos dîners entre amis : ‘Ah ouais ? Essayez de faire mieux que ça : mon chien a eu la parvovirose et la maladie de Carré... et il a survécu !’ Personne ne vous croira, mais on vous fournira une preuve écrite”, conclut avec humour l’auteur du post Facebook, relayé par WRIC.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
Aucun commentaire