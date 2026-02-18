« Maintenant il fait pareil », après avoir observé ses humains, ce chiot Bouledogue reproduit leurs gestes pour caresser son ami chat (vidéo)

Un simple câlin peut toucher bien des cœurs. Celui entre Bruce le Bouledogue et Batman le chat en fait certainement partie ! Dans une vidéo qui a fait fondre Internet, le toutou caresse doucement le minou, imitant avec tendresse les gestes de sa maîtresse. Ce moment attendrissant prouve que l’affection peut parfois se manifester de manière surprenante.

À 23 ans, Aiyana Knight est ravie de la complicité entre son Bouledogue Bruce et son chat Batman. Dernièrement, cette jeune Californienne a même été témoin d’une scène tellement mignonne, qu’elle a immédiatement voulu la partager en ligne.

Une amitié unique

Dans cette adorable vidéo, Bruce tente de montrer toute sa tendresse envers son ami chat. Ayant visiblement observé les gestes affectueux de sa maîtresse, il décide de caresser doucement la tête de Batman avec sa patte, comme pour lui offrir de véritables câlins.

« Mon chien nous a vus caresser le chat, alors maintenant il fait pareil. », indique la légende superposée à la vidéo. Ce tendre moment a bouleversé Aiyana, pourtant habituée à leur complicité.

Celle-ci a d’ailleurs confié à Newsweek que les 2 boules de poils étaient « inséparables ». Partout où l’un se rend, l’autre est toujours à ses côtés, tant ils font tout ensemble.

« Bruce et Batman jouent ensemble, et le chat aime aussi pétrir le chien », a déclaré Aiyana. « Ils se font même des câlins, dorment dans le même lit et le chien caresse beaucoup le chat, ce qui plaît aussi à Batman. » La jeune femme a en effet remarqué que le minou adorait ces petites attentions de Bruce, malgré sa maladresse parfois un peu brusque.

Une scène attendrissante qui a fait le tour d’Internet

En filmant ce moment attendrissant, Aiyana n’a pas pu résister à le partager en ligne, et les internautes ont été immédiatement conquis par l’amitié entre ces 2 adorables boules de poils.

« Je me suis dit que j'allais publier la vidéo parce qu'elle était trop mignonne pour ne pas la partager, et j'ai été vraiment surprise par l'attention qu'elle a suscitée. Je suis ravie que les gens l'aient trouvée aussi mignonne que moi », a déclaré Aiyana.

© @pearlsare4ever / TikTok

La vidéo de Bruce caressant Batman a en effet rapidement conquis Internet. Depuis sa publication sur TikTok, elle a ainsi accumulé plus de 396 500 vues, 77 400 « J’aime » et plus de 400 commentaires. Les internautes ont été charmés par la douceur du Bouledogue et ont admiré sa capacité à observer et à imiter les gestes de sa maîtresse.

« Oh, regardez-le, il fait de son mieux pour être doux. », souligne quelqu’un en commentaire. « C'est peut-être la chose la plus mignonne au monde. », a ajouté quelqu’un d’autre. Une telle scène de tendresse ne peut en effet laisser personne indifférent…