« Cette histoire m'a brisé le cœur », une fillette de 9 ans retrouve son chien disparu après le décès soudain de son père (vidéo)

Le cœur brisé par la perte soudaine de son père en vacances, une fillette de 9 ans du New Jersey (États-Unis) a traversé une deuxième épreuve : la disparition de Major, son fidèle compagnon à 4 pattes. Mais ce qui aurait pu être un double drame s’est finalement terminé par des retrouvailles émouvantes qui ont réchauffé le cœur de tout le monde malgré les tristes circonstances.

Imaginez perdre en quelques jours votre papa, puis votre meilleur ami à 4 pattes… C’est ce qu’a tristement vécu une fillette de Roselle Park dans le New Jersey (États-Unis). Un drame rapporté par ABC7.

Un père disparu et un chien introuvable

La vie de cette petite fille de 9 ans a basculé en l’espace de quelques jours. Son père est tragiquement décédé pendant leurs vacances à l’étranger, laissant derrière lui une famille bouleversée et un vide immense dans le cœur de sa fille.

Comme si cette tragédie ne suffisait pas, Major, le Cockapoo de 2 ans que son père lui avait offert pour son anniversaire, avait disparu.

© ABC7

La gardienne chargée de s’occuper du petit chien pendant leurs congés avait cessé de donner des nouvelles, ce qui avait plongé la famille dans l’inquiétude.

En réalité, il s’agissait d’un immense quiproquo : elle-même n’avait plus de nouvelles du père de famille, qui avait pris l’habitude de s’enquérir régulièrement du bien-être du toutou. Lorsque ses messages sont restés sans réponse, elle s’est rapidement inquiétée.

« J'ai eu le cœur brisé en apprenant ce qui s'était passé, en découvrant que sa famille était morte d'inquiétude et se demandait où était Major », a confié Grace Reyes, la gardienne du toutou. Pendant plusieurs jours, ils avaient en effet multiplié les appels et les messages sur les réseaux sociaux pour que les internautes les aident à retrouver le petit chien.

© ABC7

Des retrouvailles qui font fondre le cœur

La situation a finalement pris une tournure heureuse grâce à l’intervention de la police de Roselle Park et à l’agent Vincent Picarelli. Après avoir reçu l’appel de la tante de Grace qui avait vu les appels à l’aide de la famille de Major, les autorités se sont engagées à ramener le toutou auprès de sa petite maîtresse. « Chef, ne vous inquiétez pas », avait assuré l’agent Picarelli à son supérieur, « Je vous apporterai ce chien d’ici la fin de la journée. »

© ABC7

Et c’est de cette manière que le miracle s’est produit : Major est enfin rentré à la maison. Les retrouvailles entre la fillette de 9 ans et son Cockapoo ont été particulièrement émouvantes, mettant fin à plusieurs jours d’angoisse et apportant un peu de réconfort dans ce moment de deuil.

A lire aussi : Une croisée Pitbull affaiblie est retrouvée seule sur le sable et attend désormais de rencontrer sa famille pour toujours

Pour la famille, la police et la communauté qui avait suivi l’histoire, le soulagement était immense. Comme l'avoue d'ailleurs le chef de la police, Dominick Frino : « Je suis père de 2 filles et cette histoire m'a brisé le cœur. »

Une chose est sûre : ce dénouement doux-amer rappelle à quel point le lien entre un enfant et son animal de compagnie peut être un soutien précieux face à ce genre de situation douloureuse.